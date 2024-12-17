В Москве ждут похолодание и плотный морозный ветер

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В среду, 18 декабря, в Москве ожидается похолодание до -10 градусов и плотный морозный ветер. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, к ночи температура опустится еще ниже — до -16, а на следующий резко поднимется до нуля.
«Днем начнется потепление, к вечеру четверга температура станет слабоотрицательной и даже поднимется до 0 °С. Температура будет выше климатической нормы на 2—3 °С. Эти резкие колебания температуры неблагоприятно скажутся на самочувствии», — поделилась синоптик в беседе с RT.В то же время у похолодания есть и свои плюсы. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в Кемерово готовится к открытию большой ледовый городок для катания на коньках и игр в хоккей с мячом, а горожан и гостей города приглашают на праздничную программу «Путешествие в победный Новый год!».
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