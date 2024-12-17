Загруженность дорог Подмосковья утром 17 декабря составила шесть баллов

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На шесть баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 17 декабря, основные заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано 869,9 тыс. машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов