В Москве женщина отдала 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения из ОАЭ
В аэропорту Шереметьево пассажирку оштрафовали более чем на 1,5 миллиона рублей за незадекларированные украшения Cartier. Их стоимость превысила установленный лимит для беспошлинного ввоза.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», супружеская пара возвращалась из Дубая. Муж подарил 39-летней женщине кольцо Broderie De Cartier, браслет Lignes Essentielles и серьги 1895 Stud Earrings с бриллиантами. Общая цена покупок составила более пяти миллионов рублей. Украшения находились в фирменных коробках и их сложили в ручную кладь.
На таможне в Шереметьево выяснилось, что стоимость превышает разрешённые 10 тысяч долларов без декларации. За нарушение правил женщине назначили штраф. Она заявила, что не знала о необходимости декларировать украшения при такой сумме.
