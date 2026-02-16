В Москве женщина отдала 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения из ОАЭ

16 февраля 2026, 13:12

Фото: iStock/undefined undefined

В аэропорту Шереметьево пассажирку оштрафовали более чем на 1,5 миллиона рублей за незадекларированные украшения Cartier. Их стоимость превысила установленный лимит для беспошлинного ввоза.