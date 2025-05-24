Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем

Юрий Никитин (фото: ВКонтакте @id632165945)
Накануне, 23 мая, в возрасте 85 лет скончался писатель-фантаст Юрий Никитин. Сегодня стало известно, что похорон в традиционном понимании не будет.
Тело писателя будет заморожено, чтобы в будущем возможные медицинские технологии смогли подарить ему новую жизнь. Таковым было желание самого Никитина, а родственники готовы его исполнить. Об этом сообщила его вдова, слова которой приводит StarHit.
Юрий Никитин скончался в пятницу в районе 10 часов утра. Издательство «Эксмо» опубликовало на своём сайте официальное сообщение, уточнив, что писатель был тяжело болен, но сохранял оптимизм и надеялся, что будет жить дальше.
21 мая Никитин в личном блоге опубликовал пост, в котором рассказал о перенесённой операции на ноге.
Юрий Никитин написал более 60 книг. Он стал первооткрывателем жанра славянского фэнтези.
Читайте также:
Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной пластики на лице
У Фредди Меркьюри нашлась 48-летняя тайная дочь
Бывшей жене Паши Техника Еве Карицкой угрожают в Таиланде – жуткие подробности
Юрий Никитин скончался в пятницу в районе 10 часов утра. Издательство «Эксмо» опубликовало на своём сайте официальное сообщение, уточнив, что писатель был тяжело болен, но сохранял оптимизм и надеялся, что будет жить дальше.
21 мая Никитин в личном блоге опубликовал пост, в котором рассказал о перенесённой операции на ноге.
«Операция случилась. Девять с половиной часов, давление 53, это у меня-то, где норма за 200+! В общем, операция не страшно, а вот восстановление, перевязки… Это в самом деле адские пытки. Поползу отлеживаться…», – поделился писатель.Следом за этим постом появилось сообщение от родственников, где они написали, что Никитина не стало. Его последней волей стало то, чтобы его тело подвергли криоконсервации. Но поскольку заморозка стоит очень дорого, семья сейчас обращается к неравнодушным, поклонникам и читателям с просьбой помочь и поддержать последнее желание покойного.
Юрий Никитин написал более 60 книг. Он стал первооткрывателем жанра славянского фэнтези.
Читайте также:
Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной пластики на лице
У Фредди Меркьюри нашлась 48-летняя тайная дочь
Бывшей жене Паши Техника Еве Карицкой угрожают в Таиланде – жуткие подробности
Анастасия Чинкова