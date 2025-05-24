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Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения
Юрий Никитин (фото: ВКонтакте @id632165945)

Юрий Никитин (фото: ВКонтакте @id632165945)

Накануне, 23 мая, в возрасте 85 лет скончался писатель-фантаст Юрий Никитин. Сегодня стало известно, что похорон в традиционном понимании не будет.
Тело писателя будет заморожено, чтобы в будущем возможные медицинские технологии смогли подарить ему новую жизнь. Таковым было желание самого Никитина, а родственники готовы его исполнить. Об этом сообщила его вдова, слова которой приводит StarHit.

Юрий Никитин скончался в пятницу в районе 10 часов утра. Издательство «Эксмо» опубликовало на своём сайте официальное сообщение, уточнив, что писатель был тяжело болен, но сохранял оптимизм и надеялся, что будет жить дальше.

21 мая Никитин в личном блоге опубликовал пост, в котором рассказал о перенесённой операции на ноге.

«Операция случилась. Девять с половиной часов, давление 53, это у меня-то, где норма за 200+! В общем, операция не страшно, а вот восстановление, перевязки… Это в самом деле адские пытки. Поползу отлеживаться…», – поделился писатель.
Следом за этим постом появилось сообщение от родственников, где они написали, что Никитина не стало. Его последней волей стало то, чтобы его тело подвергли криоконсервации. Но поскольку заморозка стоит очень дорого, семья сейчас обращается к неравнодушным, поклонникам и читателям с просьбой помочь и поддержать последнее желание покойного.

Юрий Никитин написал более 60 книг. Он стал первооткрывателем жанра славянского фэнтези.

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#смерть
Даванков ответил на призыв Мизулиной возбудить дело против него: «Главное – не выйти на самих себя»
Даванков ответил на призыв Мизулиной возбудить дело
24 мая 2025, 15:56

Владислав Даванков (фото: duma.gov.ru)

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ответил на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Следственный комитет с просьбой возбудить против него уголовное дело за клевету.
«Главное в следственных действиях – не выйти на самих себя», – заявил депутат в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина в ходе встречи с молодёжью в Краснодаре отвечала на вопрос студента, связанный с Владиславом Даванковым. Общественница подчеркнула, что попросила Следственный комитет возбудить дело против депутата, который пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы она отчиталась о потраченных 200 миллионах рублей. Также он обвинил её вымогательствах у Паши Техника.

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#следственный комитет
#депутат
#обвинение
#уголовное екатерина мизулина
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Раскрыто число украинцев, пешком дошедших до России
Более пяти тысяч украинцев въехали в Россию с частными целями в 2025 году
24 мая 2025, 14:56

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

В 2025 году на территорию России въехали более пяти тысяч граждан Украины, из которых 26 человек дошли пешком. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в общей сложности в Россию приехали 5427 украинцев. Большая часть из них пересекла границу на самолёте, а остальные 405 человек прибыли на автомобилях.

Также уточняется, что 5129 граждан приехали в РФ с частными целями, 186 целью приезда назвали деловой визит, 55 украинцев прибыли по работе, 27 – на учёбу, 21 – в качестве туристов, а девять человек проехали транзитом.

Ранее стало известно, что жители Украины продают личные вещи российских военных, в частности, элементы военной формы. Соответствующие объявления были замечены на зарубежных интернет-площадках.

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#украина
#россия
#гражданство
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Екатерина Мизулина заявила в Следственный комитет на депутата Вячеслава Даванкова – подробности
Мизулина обвинила Даванкова в клевете и ложном доносе и заявила на него в СК РФ
24 мая 2025, 11:02

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет России из-за высказывания депутата Госдумы Вячеслава Даванкова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
О своём решении Мизулина рассказала во время общения с молодёжью в Краснодаре. Один из студентов поднял тему, связанную с Даванковым. Депутат просил проверить действия общественницы относительно деятельности рэпера Паши Техника не предмет вымогательства, а также предлагал Мизулиной посетить Госдуму и отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета страны.

Ответ Мизулиной был краток. Она лишь отметила, что подала заявление на депутата в СК. Глава Лиги безопасного интернета намерена добиваться того, чтобы в отношении Даванкова возбудили уголовное дело по статьям о клевете и ложному доносу.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#екатерина мизулина
#депутат
#госдума
#следственный комитет
#уголовное заявление
#россия
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Епифанов день 25 мая: Как сохранить в доме благополучие и почему не стоит носить одежду темных оттенков, народные приметы
24 мая 2025, 09:20

Фото: iStock/ corradobarattaphotos

В народном календаре 25 мая отмечается Епифанов день, также известный как Рябиновка или Красный кафтан. Этот праздник получил своё название в честь начала цветения рябины, которую в народе считали защитницей от огня и пожаров, а также от других несчастий.
Православные христиане в этот день чтят память святителя Епифания, епископа Кипрского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».


История праздника


Фото: iStock/ Sergey Nikolenko

Святитель Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии. По происхождению он был евреем и получил хорошее образование в юности. Его жизнь кардинально изменилась после встречи с монахом Лукианом, который, проявив милосердие, отдал нищему свою одежду. Это событие стало для Епифания толчком к обращению в христианство, и он принял крещение под именем Епифаний.

После крещения святой Епифаний удалился с Лукианом в монастырь. За строгую жизнь он получил дар чудотворения: мог превращать воду в вино, изгонять бесов, воскрешать мертвых и истолковывать Священное Писание. В Финикии он призвал дождь во время засухи и голода. В 367 году избран епископом Кипра. Проявлял милосердие, выкупая должников, раздавая милостыню и исцеляя больных. Был любим народом. Видел наитие Святого Духа во время литургии. В конце жизни святой столкнулся с политическими интригами и покинул Константинополь, не желая участвовать в суде над Иоанном Златоустом.

Святитель Епифаний мирно скончался в 403 году в возрасте 115 лет, проведя на архиерейской кафедре 55 лет. Его мощи стали источником множества исцелений, и память о нем живет в сердцах верующих. Праздник почитания святого отмечается как день воспоминания о его жизни и чудесах, которые он совершал во славу Божию. Святитель Епифаний остается примером милосердия и преданности Христу для всех христиан.

Приметы дня


Фото: iStock/ Svetlana Tertyshnaia

  • Если рябина не зацвела к Епифанову дню – жди поздней и долгой осени.
  • Красный восход 25 мая – к сухому лету с пожарами.
  • Если в мае наблюдается большое количество майских жуков, то лето будет засушливым.
  • Рябина пышно цветет – урожай льна будет богатым.

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Традиции 25 мая


Фото: iStock/ Carmen Hauser

В день почтения святителя Епифания принято посещать храмы и возносить молитвы святому. Ему молятся о благополучии и защите семьи, а также об избавлении от пожаров.

В народной традиции рябина символизировала плодородие, семейное счастье и оберегала от сглаза и нечистой силы. Её ветви часто размещали у окон и дверей, чтобы защитить дом от пожаров и молний. Деревца высаживали под окнами или возле крыльца, чтобы дурное не проникло в жилище.

В старину на Руси верили, что рябина, которая сама выросла у дома, приносит удачу и благополучие. Молодые люди сажали рябину рядом с домом, чтобы она стала символом их любви и оберегом. Незамужние девушки в этот день надевали красные сарафаны и украшения, напоминающие ягоды рябины, и просили дерево о скором замужестве.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/ Mia Menni

Ломать или рубить рябину с давних времен было под запретом. Это связано с тем, что нарушение целостности дерева может нарушить и защиту, которую оно символизирует. Нарушившего правило ждут болезни и неприятности.

В день памяти святого Епифания не следует оставлять жилище в беспорядке, иначе в течение года в нём будет царить хаос, а между членами семьи будут возникать конфликты.

Незамужним женщинам не рекомендуется носить и даже примерять одежду темных оттенков, чтобы не остаться надолго без пары. В прошлом верили, что темные наряды привлекают неудачи в личной жизни.

25 мая не рекомендуется пересчитывать денежные средства. Это может привести к убыткам и нарушить финансовую стабильность.


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В Европе украинцам предлагают стать уборщиками и собирать киндер-сюрпризы
24 мая 2025, 06:31

Фото: iStock/rarrarorro

Европейские компании предлагают украинцам стать уборщиками, чернорабочими и сборщиками киндер-сюрпризов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как правило, компании нанимают украинцев на вакансии, которые не требуют специальной квалификации, образования и языка.

«Например, мигрант из Украины может клеить акцизные марки в Латвии, сортировать товар на складе в Чехии, стать упаковщиком киндер-сюрпризов или кассиром в Польше, уборщиком отелей или кемпингов в Голландии», — передает агентство.

При этом украинцев приглашают работать и в сельскохозяйственную отрасль. Многие компании в объявлении указывают, что данная вакансия именно для граждан из Украины. Последние требуются в хозяйства во Франции, Финляндии и Бельгии, где от них требуется сбор урожая и различные виды ручного труда.

Есть и вакансии для квалифицированных сотрудников. Например украинцы могут устроиться швеёй, маляром, сварщиком или водителем на складе.

В большинстве своем предлагается почасовая оплата, а на время вахт украинцам выдается виза. Последнее указывается как главное достоинство работы. Заработная плата за один час варьируется от 320 до 875 рублей, в зависимости от страны и специальности.

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