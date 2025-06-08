Пентагон мог намеренно врать про НЛО, чтобы скрыть один факт
Минобороны США намеренно распространяло информацию про неопознанные летательные объекты (НЛО), чтобы отвлечь внимание от создания стелс-истребителей. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственное расследование.
В рамках расследования о дезинформации Пентагона стал известен случай из 1980-х годов. Однажды один из полковников ВВС посетил бар вблизи Зоны 51 — объекта высокой секретности ВС США в пустыне Невада.
Военнослужащий передал хозяину бара фотографии, на которых запечатлены якобы летающие тарелки. Через время снимки облетели страну и вызвали множество разговоров о том, что американские солдаты подпольно тестируют восстановленные инопланетные технологии.
По данным издания, военное руководство опасалось, что программу по созданию стелс-истребителей раскроют, поэтому они решили дезинформировать граждан информацией про НЛО.
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