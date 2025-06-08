Пентагон мог намеренно врать про НЛО, чтобы скрыть один факт

08 июня 2025, 07:25

WSJ: Пентагон намеренно лгал про НЛО, чтобы скрыть создание стелс-истребителей

Фото: iStock/Austin Nooe

Минобороны США намеренно распространяло информацию про неопознанные летательные объекты (НЛО), чтобы отвлечь внимание от создания стелс-истребителей. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственное расследование.