В Москву прибыли освобожденные из плена ВСУ российские военные

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103 российских военнослужащих, плененные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, прибыли в Москву. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале телеканала «Звезда».
Борт Ил-76, на борту которого находились бойцы, приземлился на аэродроме Чкаловский.
Ранее стало известно, что Россия вернула 103 солдата, захваченных ВСУ в Курской области. Министерство обороны России сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником в возвращении российских солдат.
В ведомстве также подчеркнули, что все российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
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Ранее стало известно, что Россия вернула 103 солдата, захваченных ВСУ в Курской области. Министерство обороны России сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником в возвращении российских солдат.
В ведомстве также подчеркнули, что все российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
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Александр Климов