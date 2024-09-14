Видео с возвращением из плена 103 российских солдат показало Минобороны

Фото: Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры с российскими военными, которых 14 сентября возвращают домой после захвата в плен в Курской области. На родину вернутся 103 бойца. Военнослужащие выразили благодарность организаторам обмена пленными. Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии.
«Я не ожидал, что я выживу. Теперь все хорошо. Эмоций много, даже не знаю, как выразить. Спасибо», – говорит один из бойцов на видео.
Взамен Россия передала Украине 103 взятых в плен военных ВСУ. С российскими бойцами уже пообщались психологи, осмотрели врачи. Также освобожденным военным дали связаться с родными.
«Огромное облегчение на душе. Теперь понимаю, что я поеду домой, все позади, больше не о чем переживать. Хочется сказать вам огромное спасибо», – выразил эмоции еще один военный.
По прибытию домой, военных отправят на лечение и реабилитацию в специальные центры Минобороны.
Отметим, что для при возвращении российских солдат посредниками выступили Объединённые Арабские Эмираты.
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Лия Мурадьян