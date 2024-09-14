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Ещё 103 российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области, вернулись в результате обмена на Родину. Домой отправились столько же украинцев при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.
Кадры посадки в автобусы и пути российских солдат домой опубликовал официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Из видеозаписи можно понять, что ребята волнуются, они немного зажаты, как будто не до конца веря, что скоро увидят своих родных и близких, на что, возможно, уже не надеялись. Один из бывших военнопленных, с которым попытался поговорить корреспондент, прямо сказал, что пока не может ничего сказать, так как его переполняют эмоции.
Однако и он, и другой собеседник журналиста смогли сказать «спасибо» всем тем, кто принимал участие в операции по обмену пленными с несговорчивым и противоречивым Киевом и способствовал их возвращению на Родину. Автобусы с военнослужащими едут домой, по российской земле.
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