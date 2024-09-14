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Появились кадры возвращения российских военных, пленённых в Курской области

14 сентября 2024, 15:33
Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Ещё 103 российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области, вернулись в результате обмена на Родину. Домой отправились столько же украинцев при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.


Кадры посадки в автобусы и пути российских солдат домой опубликовал официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Из видеозаписи можно понять, что ребята волнуются, они немного зажаты, как будто не до конца веря, что скоро увидят своих родных и близких, на что, возможно, уже не надеялись. Один из бывших военнопленных, с которым попытался поговорить корреспондент, прямо сказал, что пока не может ничего сказать, так как его переполняют эмоции.

Однако и он, и другой собеседник журналиста смогли сказать «спасибо» всем тем, кто принимал участие в операции по обмену пленными с несговорчивым и противоречивым Киевом и способствовал их возвращению на Родину. Автобусы с военнослужащими едут домой, по российской земле.







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#рф
Российские военные создали в Херсонской области базу на восьмиметровой глубине
14 сентября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Армия России создала в Херсонской области настоящую подземную военную базу. Она представляет собой комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания военнослужащих из группировки войск «Днепр».
Об особенностях жизни в этом подземном военном городке рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник. По его словам, эта подземная база настолько хорошо замаскирована, что её практически невозможно увидеть при помощи разведывательных дронов и даже супер-современных западных спутников.

Российский офицер пояснил, что в этом подземном комплексе проходит восстановление и своеобразная реабилитация бойцов, которые долгое время находились на линии боевого соприкосновения. Здесь с ними работают штатные психологи, солдаты восстанавливают физические и эмоциональные силы. В подземном комплексе есть баня, столовая, душевые кабины, оружейная, склады и жилые помещения — всё так же, как на обычной военной базе. В ближайшее время планируется обустройство православного храма.

«Бойцы отдыхают, восстанавливаются; части доукомплектовываются, проходят боевое слаживание, а потом снова отправляются на передовую в качестве полноценных войсковых единиц», — заключил Волшебник.

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#реабилитация
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#новости
#херсонская область
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Украина озвучила США и Британии возможные цели для ударов по России
Reuters: Киев передал США и Британии цели для ударов по России
14 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/PavelRodimov

Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом пишет агентство Reuters.
Неназванные европейские дипломаты подтвердили, что Киев передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым может быть нанесён удар дальнобойным оружием в случае получения соответствующего разрешения.

Также отмечается, что Украина запросила американские ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказался их предоставлять из-за того, что указанные в качестве целей ударов российские аэродромы расположены вне зоны досягаемости.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин указал на то, что снятие запрета на удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. А это, в свою очередь, изменит всю его природу.

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#украина
#сша
#великобритания
#россия
#ракетный удар
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В Балашихе открыли мурал памяти погибшего военкора Семёна Ерёмина
14 сентября 2024, 14:55

Фото: Евгений Дудин

В подмосковной Балашихе торжественно открыли мурал в честь военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в зоне СВО. Портрет журналиста размером 40 на 12 м появился на фасаде дома на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный. Его создал подмосковный художник Сергей Юраков.
«Здесь сегодня присутствуют жители города. Уверен, что они будут ценить тот вклад, который сегодня происходит — увековечение памяти героя, который сражался на информационном фронте, был ветераном различных операций. Чтобы не оставаться в стороне и быть участником специальной операции, прошел все горячие точки — был в Волновахе, Мариуполе. Там, где была самая горячая пора, он всегда был рядом с воинами, вел прямые репортажи и был настоящим человеком», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Фото: Березуцкий Клим

В заключении Брынцалов поздравил всех с открытием мурала. Он призвал людей, которые будут смотреть на него, вспоминать и говорить слова благодарности героям, а также молиться за тех, кто сегодня воюет на фронте.

«К сожалению, сегодня на СВО жители нашего города, военнослужащие, волонтеры жертвуют самым ценным, что у них есть — жизнью. Во благо нашей победы, во благо нашей свободы, во имя нашей свободы. И наша самая главная задача сегодня — сохранить память об их героическом подвиге. Я искренне благодарен родным Семена, которые продолжают проживать на территории нашего города, за эту инициативу сделать мурал здесь, в железнодорожном, в нашем городе. Мурал Семена Еремина. Мы сделаем все возможное для того, чтобы память о его жизни, о его героическом подвиге навсегда сохранилась в нашем городе и в наших сердцах. Спасибо. Вечная память. Семен Юрьевич», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Помимо портрета военкора, на мурале изображены его награды – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которым Семён был награждён посмертно.
Фото: Евгений Дудин

После открытия изображения состоялся легкоатлетический забег в память о военкорах, которые, рискуя собой, трудятся в зоне СВО.

42-летний журналист работал специальным корреспондентом «Известий», освещал боевые действия в горячих точках – Сирии, Нагорном Карабахе и многих других. С февраля 2022 года находился в зоне спецоперации, неоднократно рисковал жизнью. Погиб во время съёмки репортажа в зоне спецоперации в результате атаки FPV-дрона. О смерти Семёна стало известно 19 апреля.

23 апреля Ерёмина похоронили на Троекуровском кладбище. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять все возможные меры для установление и привлечения к уголовной ответственности причастных к гибели журналиста.

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#московская область
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Бойцы ВСУ отказываются выполнять самоубийственные приказы и сдаются в плен
Рожин: бойцы ВСУ отказались выполнять самоубийственные приказы
14 сентября 2024, 14:01

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска взяли в плен подразделение ВСУ, которое отказалось выполнять самоубийственные приказы командования. Об этом стало известно из радиоперехвата переговоров первого батальона огневой поддержки 150-й отдельной механизированной бригады, опубликованного экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным в его Telegram-канале.
Из записи следует, что на Дзержинском направлении украинский военный с позывным Ворон запрашивал у командования разрешение на отступление, однако получил о командира приказ в случае огня ложиться на землю и ждать. Однако бойцы ослушались и вместо выполнения приказа сдались в плен для сохранения своей жизни.

По словам Рожина, благодаря этим радиоперехватам российской стороне удалось узнать о проблемах ВСУ.

Узнав о позиции ВСУ, с которой были перехвачены переговоры, с помощью российских беспилотников были сброшены листовки инструкцией по сдаче в плен.

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#всу
#вс рф
#военные
#сво
#плен
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Россия вернула более 100 российских военных из плена ВСУ
МО: Россия вернула 103 российских военных из плена ВСУ
14 сентября 2024, 13:33

Фото: iStock/zim286

Минобороны России сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
Отмечается, что на Украину также вернулись 103 солдата, находящиеся в российском плену.

По данным оборонного ведомства, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли посредническую роль в возвращении российских военных на родину.

В настоящее время вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, чем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Там же они могут связаться со своими родственниками.

В скором времени военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных Минобороны лечебных учреждениях.

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#минобороны рф
#плен
#вс рф
#военные
#сво
#курская область
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Зеленский объяснил основную цель вторжения ВСУ в Курскую область
Зеленский: Операция ВСУ в Курской области замедлила продвижение ВС РФ
14 сентября 2024, 12:55

Фото: сайт Кремля

Украинский президент заявил, что операция сил ВСУ в Курской области была призвана замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности под Харьковом. С его точки зрения этот план увенчался успехом.
В интервью информационному агентству Reuters глава киевского режима также добавил, что натиск ВСУ в Курской области сдерживают более 40 тысяч российских военных, а контрнаступление, предпринятое Вооружёнными силами России в регионе, серьёзного успеха не имело.

«В районе Харькова противник был остановлен», — добавил Зеленский.

Интересно, что практически сразу после этого заявления власти Харьковской области объявили эвакуацию в районе Купянска. Глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов уточнил, что из 29 населённых пунктов будут вывезены дети. Можно предположить, что российские войска, вопреки заявлению украинского президента, остановились сами, да и то ненадолго.

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#зеленский
#контрнаступление
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Средства ПВО сбили несколько ракет ATACMS и авиабомб Hammer за сутки
МО: ПВО сбила три ракеты ATACMS, три авиабомбы Hammer и 53 БПЛА за сутки
14 сентября 2024, 12:45

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили несколько американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиационных бомб Hammer и десятки беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что за прошедшие сутки средства ПВО сбили три ракеты ATACMS производства США, три французские авиабомбы Hammer и 53 беспилотника.

Также сообщается, что подразделения южной группировки войск освободили населённый пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#вс рф
#сво
#минобороны рф
#ракета
#бомба
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ВС РФ освободили Желанное Первое в ДНР
14 сентября 2024, 12:11

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населённый пкнт Желанное Первое в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, взять под контроль населённый пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Южная».

Кроме того, бойцами этого подразделения было нанесено поражение шести формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.

На данном направлении ВСУ в результате боевых действий потеряли до 715 военных, пять автомобилей, две гаубицы производства США и Великобритании, а также четыре полевых скала снарядов.

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#минобороны рф
#вс рф
#днр
#сво
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Боец «Ахмата»: Российским солдатам приходится отыскивать двигающуюся технику ВСУ
14 сентября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские военные значительно сократили передвижение своей техники в Суджанском районе Курской области. Причина заключается в высокой активности и эффективности действий российских дронов.
Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА из группы «Аида» в составе батальона спецназа «Ахмат» с позывным Белый.

«Они стали теперь намного осторожнее, чем в первые дни захода. Ещё бы: столько техники у них пожгли!», — сказал боец.

Он пояснил, что в первые дни после вторжения танки и другая бронетехника ВСУ передвигались открыто, как на параде. К немалому удовольствию операторов беспилотников из его подразделения. Теперь же БТР, да и просто машины приходится разыскивать, так как само количество передвижений значительно сократилось.

Белый также добавил, что самым заметным успехом его группы было уничтожение под Суджей операторами FPV-дронов ранее передвижного, а ныне — неподвижного зенитно-ракетного комплекса ВСУ.

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