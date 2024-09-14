Бойцы ВСУ отказываются выполнять самоубийственные приказы и сдаются в плен

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Российские войска взяли в плен подразделение ВСУ, которое отказалось выполнять самоубийственные приказы командования. Об этом стало известно из радиоперехвата переговоров первого батальона огневой поддержки 150-й отдельной механизированной бригады, опубликованного экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным в его Telegram-канале.
Из записи следует, что на Дзержинском направлении украинский военный с позывным Ворон запрашивал у командования разрешение на отступление, однако получил о командира приказ в случае огня ложиться на землю и ждать. Однако бойцы ослушались и вместо выполнения приказа сдались в плен для сохранения своей жизни.
По словам Рожина, благодаря этим радиоперехватам российской стороне удалось узнать о проблемах ВСУ.
Узнав о позиции ВСУ, с которой были перехвачены переговоры, с помощью российских беспилотников были сброшены листовки инструкцией по сдаче в плен.
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По словам Рожина, благодаря этим радиоперехватам российской стороне удалось узнать о проблемах ВСУ.
Узнав о позиции ВСУ, с которой были перехвачены переговоры, с помощью российских беспилотников были сброшены листовки инструкцией по сдаче в плен.
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Анастасия Чинкова