Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Бойцы ВСУ отказываются выполнять самоубийственные приказы и сдаются в плен

Бойцы ВСУ отказываются выполнять самоубийственные приказы и сдаются в плен

Рожин: бойцы ВСУ отказались выполнять самоубийственные приказы
14 сентября 2024, 14:01
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Российские войска взяли в плен подразделение ВСУ, которое отказалось выполнять самоубийственные приказы командования. Об этом стало известно из радиоперехвата переговоров первого батальона огневой поддержки 150-й отдельной механизированной бригады, опубликованного экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным в его Telegram-канале.
Из записи следует, что на Дзержинском направлении украинский военный с позывным Ворон запрашивал у командования разрешение на отступление, однако получил о командира приказ в случае огня ложиться на землю и ждать. Однако бойцы ослушались и вместо выполнения приказа сдались в плен для сохранения своей жизни.

По словам Рожина, благодаря этим радиоперехватам российской стороне удалось узнать о проблемах ВСУ.



Узнав о позиции ВСУ, с которой были перехвачены переговоры, с помощью российских беспилотников были сброшены листовки инструкцией по сдаче в плен.

Читайте также:

Россия вернула более 100 российских военных из плена ВСУ

ВС РФ освободили Желанное Первое в ДНР

Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО
#всу
#вс рф
#военные
#сво
#плен
Украина озвучила США и Британии возможные цели для ударов по России
Reuters: Киев передал США и Британии цели для ударов по России
14 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/PavelRodimov

Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом пишет агентство Reuters.
Неназванные европейские дипломаты подтвердили, что Киев передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым может быть нанесён удар дальнобойным оружием в случае получения соответствующего разрешения.

Также отмечается, что Украина запросила американские ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказался их предоставлять из-за того, что указанные в качестве целей ударов российские аэродромы расположены вне зоны досягаемости.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин указал на то, что снятие запрета на удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. А это, в свою очередь, изменит всю его природу.

Читайте также:

Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь страны

«Сожалею»: Столтенберг расстроился из-за недостаточной помощи НАТО Киеву до 2022 года

Средства ПВО сбили несколько ракет ATACMS и авиабомб Hammer за сутки
#украина
#сша
#великобритания
#россия
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия вернула более 100 российских военных из плена ВСУ
МО: Россия вернула 103 российских военных из плена ВСУ
14 сентября 2024, 13:33

Фото: iStock/zim286

Минобороны России сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
Отмечается, что на Украину также вернулись 103 солдата, находящиеся в российском плену.

По данным оборонного ведомства, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли посредническую роль в возвращении российских военных на родину.

В настоящее время вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, чем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Там же они могут связаться со своими родственниками.

В скором времени военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных Минобороны лечебных учреждениях.

Читайте также:

Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией

ВС РФ освободили Желанное Первое в ДНР

Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО
#минобороны рф
#плен
#вс рф
#военные
#сво
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский объяснил основную цель вторжения ВСУ в Курскую область
Зеленский: Операция ВСУ в Курской области замедлила продвижение ВС РФ
14 сентября 2024, 12:55

Фото: сайт Кремля

Украинский президент заявил, что операция сил ВСУ в Курской области была призвана замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности под Харьковом. С его точки зрения этот план увенчался успехом.
В интервью информационному агентству Reuters глава киевского режима также добавил, что натиск ВСУ в Курской области сдерживают более 40 тысяч российских военных, а контрнаступление, предпринятое Вооружёнными силами России в регионе, серьёзного успеха не имело.

«В районе Харькова противник был остановлен», — добавил Зеленский.

Интересно, что практически сразу после этого заявления власти Харьковской области объявили эвакуацию в районе Купянска. Глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов уточнил, что из 29 населённых пунктов будут вывезены дети. Можно предположить, что российские войска, вопреки заявлению украинского президента, остановились сами, да и то ненадолго.

Читайте также:

На Украине признали демографическую катастрофу

Зеленский впервые рассказал о неофициальных поставках ЗРК Patriot на Украину

Зеленский пожаловался на сокращение поставок ракет к HIMARS от США
#дети
#интервью
#всу
#зеленский
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Средства ПВО сбили несколько ракет ATACMS и авиабомб Hammer за сутки
МО: ПВО сбила три ракеты ATACMS, три авиабомбы Hammer и 53 БПЛА за сутки
14 сентября 2024, 12:45

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили несколько американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиационных бомб Hammer и десятки беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что за прошедшие сутки средства ПВО сбили три ракеты ATACMS производства США, три французские авиабомбы Hammer и 53 беспилотника.

Также сообщается, что подразделения южной группировки войск освободили населённый пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны сообщило о 19 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ

Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО
#пво
#вс рф
#сво
#минобороны рф
#ракета
#бомба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили Желанное Первое в ДНР
14 сентября 2024, 12:11

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населённый пкнт Желанное Первое в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, взять под контроль населённый пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Южная».

Кроме того, бойцами этого подразделения было нанесено поражение шести формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР.

На данном направлении ВСУ в результате боевых действий потеряли до 715 военных, пять автомобилей, две гаубицы производства США и Великобритании, а также четыре полевых скала снарядов.

Читайте также:

Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ

Боец ВС РФ рассказал о новых тактических приёмах ВСУ в Курской области

Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО
#минобороны рф
#вс рф
#днр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец «Ахмата»: Российским солдатам приходится отыскивать двигающуюся технику ВСУ
14 сентября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские военные значительно сократили передвижение своей техники в Суджанском районе Курской области. Причина заключается в высокой активности и эффективности действий российских дронов.
Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА из группы «Аида» в составе батальона спецназа «Ахмат» с позывным Белый.

«Они стали теперь намного осторожнее, чем в первые дни захода. Ещё бы: столько техники у них пожгли!», — сказал боец.

Он пояснил, что в первые дни после вторжения танки и другая бронетехника ВСУ передвигались открыто, как на параде. К немалому удовольствию операторов беспилотников из его подразделения. Теперь же БТР, да и просто машины приходится разыскивать, так как само количество передвижений значительно сократилось.

Белый также добавил, что самым заметным успехом его группы было уничтожение под Суджей операторами FPV-дронов ранее передвижного, а ныне — неподвижного зенитно-ракетного комплекса ВСУ.

Читайте также:

Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО

Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ

Алаудинов рассказал о бегстве бойцов ВСУ из Курской области
#танки
#бпла
#оператор
#машины
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сожгли более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
На Украине после начала инцидентов подожгли более 200 машин ВСУ
14 сентября 2024, 10:55

Фото: iStock/MukundaDe

Свыше 200 автомобилей ВСУ были сожжены на Украине с начала инцидентов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко.
Ранее такую же статистику приводил глава национальной полиции Украины Иван Выговский. При этом он не уточнил, за какой период были зафиксированы случаи поджога автомобилей.

По словам Шумейко, по всей Украине и, в частности, в Киеве, зафиксировано свыше 200 случаев поджогов автомобилей украинских военных. Порядка четверти этих инцидентов были совершены несовершеннолетними.

Полиция призвала ВСУ и национальную гвардию не наносить на свои автомобили опознавательные знаки, которые покажут их принадлежность военным.

Украинские СМИ ранее также сообщали о массовых случаях поджогов автомобилей военных, многие из которых по ошибке воспринимают как транспорт сотрудников военкоматов. В связи с этим граждане начали писать на своих машинах «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).

Читайте также:

Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ

Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО

В Курской области ВСУ изнасиловали и убили мать русского солдата
#украина
#всу
#поджог
#автомобили
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО
14 сентября 2024, 10:45

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

ВСУ покидают Украинск, тем временем на восточных окраинах Селидово ведутся тяжелые бои.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 14 сентября приводит редакция «Радио 1».

В Минобороны РФ отчитались о сбитых за ночь дронах ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 14 сентября сбили 19 украинских беспилотников над территорией Российской Федерации. 10 дронов сбили над территорией Курской области, еще 9 — над территорией Белгородской области.

Курская область

ВС РФ продолжает продвижение с направления Кореновского района, пишет военкор Евгений Лисицын. После освобождения Обуховки российские бойцы атакуют по направлению к Любимовке, охватывая ее с двух сторон. Благодаря взятию под контроль ее и соседнего Зеленого Шляха получится отрезать от снабжения всю группировку ВСУ на северном фланге. Также российские военные подошли к окраинам села Толстый Луг.

В Глушковском районе ВСУ заняли несколько строений на юге населенного пункта Теткино. Ведутся тяжелые бои около села Веселое.

Украинские войска, воспользовавшись атакой российской армии на рубеже Снагость – Викторовка, атаковали позиции к югу от села Глушково в Глушковском районе. По данным Телеграм-канала «Рыбарь», задумка командования ВСУ, вероятно, состоит в том, чтобы перерезать одну из основных линий снабжения ВС РФ в Глушковском районе.

Подразделения Армии России при поддержке пограничных войск стремятся не допустить выхода противника к трассе 38Н-052, ведущей на Глушково.
Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ
Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ
В рядах ВСУ в Курской области началась дезорганизация, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Как утверждает Алаудинов, взятые в плен бойцы ВСУ массово жалуются на гигантские трудности с обеспечением и питанием в подразделениях.

Пленные рассказали о том, что многие украинские солдаты в панике пытаются покинуть территорию России. Алаудинов добавил, что для бойцов ВС РФ в регионе сложилась хорошая обстановка.

Министерство обороны России доложило о текущей ситуации в Курской области. В ходе наступления ВС РФ освободили 10 населенных пунктов.

Покровское направление

ВСУ уходят из Украинска. Подавляющая часть города находится под контролем российской армии. Присутствие боевиков ВСУ сохраняется только в западной части. В Селидово ведутся тяжелые бои на восточных окраинах. Введенные в строй резервы украинских войск позволяют им по большей части удерживать рубежи. Севернее Селидово сообщают о боях в Сухом Яре и восточной части Лысовке.

Купянское направление

Российские бойцы на Купянском направлении продолжают расширять зону контроля к западу от Песчаного. Помимо этого, ВС РФ приближаются к Кругляковке, расположенной на берегу Оскола.
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Торецкое направление

В Торецке ВС РФ продвигаются по улице Центральная вглубь городской застройки: до здания Администрации города осталось 0,5 км. Также ведутся бои в районе Нелеповки.

Угледарское направление

Ведутся бои около Пречистовки и Золотой Нивы, однако продвижение ВС РФ несколько замедлилось. К востоку от Угледара продолжаются бои за территорию шахты «Южнодонбасская №3».


Читайте также:

Подполковник Данилов рассказал о применении ВСУ западного оружия в Курской области

СКР обвинил генерал-майора ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области

ВСУ расстреляли двух женщин и собаку в Курской области

#солдаты
#пленные
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы «Ахмата» рассказали о «конкурсе» на количество сожжённой техники ВСУ
Боец «Ахмата»: операторы дронов устроили конкурс, кто больше сожжёт техники ВСУ
14 сентября 2024, 10:20

Фото: iStock/vadimrysev

Расчёты БПЛА подразделения войск «Ахмат» в круглосуточном режиме контролируют ситуацию в Суджанском районе Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали бойцы этого спецназа.
Отмечается, что операторы FPV-дронов и вовсе устроили соревнование на то, кто больше подобьёт техники ВСУ.

Оператор БПЛА с позывным «Хаски» рассказал, что на одном участке работают сразу несколько дронов. Пока один висит в воздухе и снимает происходящее, второй подлетает и перехватывает тот же кадр. Так удаётся вести круглосуточную разведку, а также пресекать пути подступа и ротации.

Другой боец «Ахмата» с позывным «Элджей» рассказал, что в этом районе также активно работают операторы дронов-камикадзе. Он подчеркнул, что иногда создаётся впечатление, будто украинским военным дают приказ отправлять себя на убой. В связи с этим российские операторы FPV-дронов даже устроили конкурс на количество сожженной украинской техники.

Читайте также:

Минобороны сообщило о 19 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

Зеленский впервые рассказал о неофициальных поставках ЗРК Patriot на Украину

Боец ВС РФ рассказал о новых тактических приёмах ВСУ в Курской области
#вс рф
#всу
#бпла
#курская область
#военная техника
Следите за нашими новостями
в удобном формате