В Москве раскрыли убийство 33-летней давности по отпечаткам пальцев
В Москве раскрыли убийство мужчины, которое произошло 33 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
По информации следствия, в ночь с 3 на 4 октября 1993 года фигурант вместе с соучастником находился в квартире знакомого на улице Зорге на севере столицы. Чтобы завладеть имуществом, они спровоцировали конфликт с мужчиной.
Злоумышленник удерживал потерпевшего и лишал его возможности сопротивляться, а соучастник нанёс ему не менее трёх ударов ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия. После убийства преступники похитили его верхнюю одежду и личные вещи и скрылись.
По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве. Причастность фигуранта к преступлению удалось установить спустя три десятилетия. Решающую роль в этом сыграла дактилоскопическая экспертиза: отпечатки пальцев, которые изъяли с места происшествия ещё в 1993 году, совпали с отпечатками фигуранта.
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