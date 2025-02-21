Серпуховский завод представит инновационные лифты на выставке в Краснодаре

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Инновационные пассажирские лифты премиального и комфорт-класса представит Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) на международной выставке YugBuild, которая будет проходить с 26 февраля по 1 марта в Краснодаре, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На выставке наш завод представит две кабины из модельной линейки так называемых «музыкальных» лифтов. Особое внимание ожидается к интерактивной модели «Арт-Симфони», которая была создана совместно со Студией Артемия Лебедева на основе технологий искусственного интеллекта и интернета вещей», — рассказал коммерческий директор СЛЗ Алексей Григорьев.Он добавил, что выставка в Краснодаре очень важна для бизнеса, так как в этом регионе есть большой рынок сбыта для лифтов благодаря ведущейся модернизации курортных объектов.
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Лев Каштанов