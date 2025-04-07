В 110 многоквартирных домах Московской области в этом году заменили лифты

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В многоквартирных домах Подмосковья с начала года заменили 125 лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Всего по региональной программе Фонда капитального ремонта Московской области лифтовое оборудование заменили в 110 МКД. Работы проводили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Приёмка выполненных работ проходит с обязательным участием контролирующих органов и представителей общественности.
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«Больше всего объектов отремонтировали в Королёве (14); Мытищах (13); а также Красногорске и Лобне (по 10). При наличии в подъезде парных кабин замена проходит поэтапно, без остановки оборудования. Во время монтажа одной кабины вторая работает в штатном режиме», – пояснили в ведомстве.Там добавили, что лифты нового поколения отличаются повышенной безопасностью, энергоэффективностью и бесшумной работой. В них предусмотрена антивандальная защита. В кабинах установлены светодиодное освещение, а на дверях – умные датчики. Все комплектующие для новых лифтов производят в Московской области.
Приёмка выполненных работ проходит с обязательным участием контролирующих органов и представителей общественности.
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Лора Луганская