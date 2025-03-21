В Подмосковье начали создавать единые диспетчерские службы обслуживания лифтов

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В подмосковных муниципальных образованиях могут появиться единые диспетчерские службы по содержанию и техническому обслуживанию лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Этот вопрос стал одним из главных на совещании по содержанию и техническому обслуживанию лифтов. Предполагается, что единые диспетчерские службы позволят дистанционно отслеживать все процессы, оперативно реагировать на обращения жителей. Пилотные проекты уже запущены в Королёве и Красногорске», – пояснили в Минчистоты.В совещании участвовали зампредседателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и представители лифтовых организаций региона.
Ещё одной темой совещания стало внедрение типового договора на эксплуатацию оборудования, критериев оценки деятельности организаций, обслуживающих лифты.
Как отметил Колунов, за последние пять лет в стране произошло более 330 несчастных случаев, связанных с плохим обслуживанием лифтов. Проблема, в числе прочего, заключается в недостаточном профессионализме специализированных организаций.
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Лора Луганская