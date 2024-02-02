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В Московской области в 2024 году откроют более новых 20 медучреждений

02 февраля 2024, 17:46
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

21 новое медицинское учреждение будет открыто на территории Подмосковья в текущем году, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«Планируем открыть пять больниц и поликлиник, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, две подстанции скорой помощи и один центр семейной медицины», — цитируются в сообщении слова председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.
Спикер Мособлдумы добавил, что на строительство медицинских учреждений в Подмосковье выделено более 30 млрд рублей, в том числе из бюджета Московской области — более 27 млрд рублей.


Брынцалов подчеркнул, что обеспечение жителей региона качественным медицинским обслуживанием является одним из приоритетных направлений работы областных властей.

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#здравоохранение
#медицина
#игорь брынцалов
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Подмосковье представило проекты в здравоохранении на выставке-форуме «Россия»
02 февраля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область представила уникальные проекты на выставке-форуме «Россия», где в пятницу прошёл День здоровья. На тематических площадках демонстрировались достижения в сфере медицины, в том числе новейшие научные разработки. Специалисты делились рекомендациями по здоровому образу жизни.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил стенд Московской области и познакомился с проектами, которые реализуются в регионе – «Я родился в Подмосковье» на примере Наро-Фоминского перинатального центра и «Эффективный ФАП» на примере Егорьевской центральной районной больницы.
«Суть первого проекта – в том, что мы не просто помогаем женщине в родах, а сопровождаем её на всех этапах. Это и профилактика, и адаптация к партнёрским родам, и дальнейшее наблюдение. Другой проект, который мы представляем на площадке выставки «Россия» – «Эффективный ФАП». Это новый функционал фельдшерского пункта, который не ограничивается только приёмом фельдшера. Здесь и телемедицина, и работа узких специалистов, и дневной стационар, и аптека, и первый этап диспансеризации. Всё это необходимо для полноценной медицинской помощи жителям села», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Гостям продемонстрировали проведение первого этапа диспансеризации. Они смогли сделать электрокардиограмму, сдать кровь на холестерин, глюкозу и гемоглобин, измерить внутриглазное давление, рост, вес, высчитать индекс массы тела.

На стенде размещена интерактивная карта областных фельдшерско-акушерских пунктов. Она позволяет узнать, как до них добраться, записаться к врачу онлайн, пройти диспансеризацию, получить льготные лекарства и телемедицинские консультации.

Также на выставке прошло несколько мастер-классов. Самый большой интерес вызвал мастер-класс «Роды глазами мужчин». Любой желающий мог почувствовать себя в роли роженицы.
«У нас есть электробиосимулятор, который симулирует роды. С его помощью мужчина может понять, что такое схватки. Ему прикрепляют электроды, которые пускают небольшой ток для сокращения передней мышцы живота. Всё это создано для партнёрских родов, чтобы будущая роженица не чувствовала себя в одиночестве, а получала поддержку. В нашем центре открыта школа будущих пап. Туда приходят мужчины и тестируют этот аппарат», – рассказал врач акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Кирилл Кравец.
Как признались будущие папы, тест весьма непростой.
«Думал, что будут какие-то легкие покалывания, но всё оказалось намного тяжелее. Это как очень интенсивная тренировка на пресс. Даже были болезненные ощущения. Могу теперь представить, что испытывает женщина во время родов», – поделился москвич Савва.
Представители Подмосковья привезли на выставку много других интересных технологий, рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.
«Сейчас мы внедряем программу «Репродуктивное здоровье семьи». Ни женщин и мужчин отдельно, а именно семей. Укрепление здоровых традиционных семейных ценностей – главный посыл нашего перинатального центра. Второе направление – полное проведение цикла беременности и помощь в послеродовый реабилитационный период. И третье – тренд на многодетность. Мы контролируем репродуктивное здоровье семей и, когда они решают родить ещё одного ребёнка, начинаем готовить к тому, чтобы у них появился на свет здоровый и крепкий малыш», – пояснила врач.
Кещьян поблагодарила руководство Московской области за помощь, отметив, что в регионе созданы все возможности для работы – это и новейшее оборудование, и социальная поддержка коллективу.

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В Московской области продолжается замена тяжелого оборудования в больницах
02 февраля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Ещё 4 устаревших рентгеновских аппарата заменили в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Старое оборудование заменили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы, поликлинике №1 Пушкинской больницы, в детской поликлинике Наро-Фоминской больницы и поликлинике №1 Лобненской больницы.

«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. <...> Все новые аппараты – отечественного производства. Цифровая техника обладает рядом преимуществ. Это низкая лучевая нагрузка, более высокая скорость исследования и качество получаемых изображений», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в стационарах рентгеновский аппарат работает в круглосуточном режиме, в поликлиниках – по графику.

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В Домодедово используют особый подход к логопедическим занятиям с детьми
02 февраля 2024, 15:47

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Домодедовском комплексном центре используют музыкальный подход к логопедическим занятиям с детьми. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В комплексных центрах Подмосковья специалисты используют различные методики реабилитации и коррекции детей с особенностями развития, а программа подбирается индивидуально под каждого.

«Музыка — это не только искусство, но и целебное средство. Логопедические музыкально-игровые упражнения, песенки и распевки, используемые в её практике, способствуют закреплению правильного произношения звуков, развитию просодической стороны речи и координации речи с движением. Основной принцип работы – тесная связь речевого материала с музыкой и движением. Логоритмические игры и упражнения под музыку превращают процесс обучения в увлекательное занятие, вызывая у детей интерес и радость», — поделилась специалист Александра Ковтунова.

Стоит отметить, что после таких занятий родители наблюдают у детей повышение настроения и положительное влияние на их физическое здоровье.

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Подмосковный врач Орлова предупредила о вреде плюшевого мишки в детской кроватке
02 февраля 2024, 15:40

Фото: Istockphoto / NataliaDeriabina

Привычка спать с мягкой игрушкой может привести к неприятным последствиям для здоровья ребёнка. Об этом сообщила руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.
«Любимая игрушка часто сопровождает ребёнка на улице, в поликлинике, падает на пол в магазине, в песочницу на детской площадке. Она собирает патогенные микроорганизмы, в том числе пылевого клеща. Сон в обнимку с плюшевым мишкой может привести к аллергическим реакциям, ринитам и кишечным расстройствам. Так как игрушка находится в непосредственной близости ко рту ребёнка, у него может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия», – отметила Орлова.
По её словам, этому мягкие игрушки нужно чистить, стирать и дезинфицировать, особенно после прогулки или посещения лечебного учреждения. Врач добавила, что наполнители, красители и декоративные детали должны соответствовать стандартам качества.
«Предупредите родственников и знакомых, чтобы не дарили плюшевого друга ярких, ядовитых цветов, потому что в некоторых красителях используются вредные для ребёнка свинец и кадмий», – предупредила медик.
Она напомнила, что при покупке игрушек важно отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов и с коротким ворсом, а лучше и вовсе без него.

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#здравоохранение
#здоровье
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#подмосковье
#московская область
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Гастроэнтеролог назвал полезный для сердца фрукт
Гастроэнтеролог Габуев: бананы полезны для сердечного здоровья
02 февраля 2024, 14:42

Фото: iStock/Hazal Ak

Бананы могут оказать существенную пользу для сердечного здоровья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.
«Один банан содержит 9% суточной нормы калия, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Употребление банана может помочь нормализовать артериальное давление и обеспечить организм энергией на целый день благодаря высокому содержанию углеводов», - заявил Габуев в беседе с news102.ru.

Однако он предупредил, что не стоит употреблять бананы на голодный желудок, так как это может создать слишком большую нагрузку на сердечную систему. По рекомендации врача, в день можно есть не более одного банана в качестве десерта.

При этом Габуев призвал людей, страдающих сахарным диабетом быть осторожными с употреблением бананов, так как они содержат большое количество углеводов. Этот фрукт можно заменить на грейпфрут или яблоко.

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Врач предупредил, что курение может стать причиной ампутации ног
Хирург Авакян: курение может привести к атеросклерозу сосудов ног и ампутации
02 февраля 2024, 14:40

Фото: istock / Sophonnawit Inkaew

Курение может стать причиной нарушения кровоснабжения, гангрены и ампутации ноги. Об этом предупредил врач-хирург Армен Авакян в эфире радио Sputnik.

По словам врача, курение провоцирует повышение уровня холестерина крови и в дальнейшем атеросклероз. Это болезнь, которая мешает нормальному кровоснабжению нижних конечностей. На ранней стадии атеросклероз вызывает боль в ногах. Если заболевание прогрессирует, может начаться гангрена. Врач предупредил, что в таком случае можно лишиться ноги.

Авакян отметил, что курение серьезно повышает риск развития этой болезни. Врач призвал избавить от такой вредной привычки, как курение, а также наблюдаться у медиков и регулярно дасвтаь анализы на биохимический состав крови.

«Когда ко мне приходят пациенты с атеросклерозом артерий уже на стадии гангрены, уже на стадии, когда надо ампутировать ногу, мы собираем анамнез. В 90 процентов случаях они курят», – рассказал хирург.

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В Подмосковье наградили лучших сотрудников областного онкодиспансера
02 февраля 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Лучших сотрудников областного онкодиспансера наградили накануне Всемирного дня борьбы против рака. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Высшие награды от Государственной Думы, Московской областной Думы и администрации городского округа Балашиха получили 12 сотрудников медицинского учреждения.

«На плечах наших специалистов лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. И наши сотрудники успешно справляются с данной миссией, внося весомый вклад в развитие медицины, который отмечает не только руководство диспансера, но и наши гости», — поделился главврач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Стоит отметить, что Всемирным днем борьбы против рака отмечается 4 февраля и направлен на привлечения внимания людей к проблемам, которые связанных с онкологическими заболеваниями, повышение информированности о подходах к их профилактике.

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#онкология
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В Подмосковье врачи провели операцию по удалению кисты 2-месячному ребёнку
02 февраля 2024, 13:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Сложную операцию для 2-месячного ребёнка провели в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обеспокоенная мать обратилась в больницу, когда заметила у дочки в стуле содержание слизи и крови. В ходе обследования была выявлена киста в области перехода подвздошной кишки в толстую кишку.

«Из-за плотной связи кишки и кисты необходимо было провести срочную операцию. Было принято решение выполнить комбинированную операцию с использованием миниинвазивных методик. Участок кишки с кистой был удалён, а затем произведена реконструкция и соединение двух разделённых участков кишки. Это позволило нам восстановить нормальную функцию пищеварительной системы. Важно отметить, что своевременная диагностика и правильная тактика хирургического лечения сыграли важную роль в успешном исходе операции»», — поделился завотделения хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Стоит отметить, что в настоящий момент ребенка уже выписали на амбулаторное наблюдение у специалистов.

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В Московской области открыли новый эндокринологический центр
02 февраля 2024, 13:07

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Региональный эндокринологический центр заработал на базе Видновской клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В новом центре будет оказываться помощь взрослому населению с сахарным диабетом, его осложнениями и другими заболеваниями эндокринной системы.

«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями – диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. В Видном мы открываем первый в Подмосковье подобный центр, но в ближайшее время приём пациентов начнется во втором центре - в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На базе эндокринологического центра для пациентов кабинеты врачей-эндокринологов, офтальмологов с лазерной операционной для людей с диабетической ретинопатией, а также кабинет диабетической стопы для диагностики, профилактики и лечения диабетических язв нижних конечностей.

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