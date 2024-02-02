В Московской области в 2024 году откроют более новых 20 медучреждений

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21 новое медицинское учреждение будет открыто на территории Подмосковья в текущем году, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«Планируем открыть пять больниц и поликлиник, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, две подстанции скорой помощи и один центр семейной медицины», — цитируются в сообщении слова председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.Спикер Мособлдумы добавил, что на строительство медицинских учреждений в Подмосковье выделено более 30 млрд рублей, в том числе из бюджета Московской области — более 27 млрд рублей.
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