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В Мособлдуме опубликовали график приёма граждан в первом квартале 2025 года

Игорь Брынцалов (фото: медиасток.рф)

Игорь Брынцалов (фото: медиасток.рф)

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График личного приёма граждан в Мособлдуме в первом квартале текущего года составили в региональном парламенте, соответствующий документ подписал спикер областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба парламента Подмосковья.


«Согласно утверждённому графику, в первом квартале 2025 года состоится 22 личных приёма граждан: встречи председателей комитетов и заместителей спикера Мособлдумы с гражданами будут проводиться каждую неделю по вторникам и средам», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы попасть на личный приём, потребуется предварительно записаться по телефону: +7(495) 988-66-01. Запись открыта ежедневно с 10 утра до 13:00. Кроме того, записаться на встречу с депутатами Думы Подмосковья можно через приёмные, расположенные в избирательных округах. Подробная информация об этом размещена на страницах парламентариев.

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#московская область
#подмосковье
Семья из городского округа Ступино приобрела квартиру благодаря жилищной программе
09 января 2025, 10:26

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Семья Моргун из городского округа Ступино смогла переехать из коммунальной квартиры в собственную жилплощадь благодаря участию в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Максим и Мария воспитывают двоих сыновей: Артёма (7 лет) и Тимофея (4 года). Как отметила мама, их семья увлекается путешествиями.

Моргуны проживали в коммунальной квартире. Обратившись в местную администрацию за поддержкой в решении жилищного вопроса, они узнали о специальной программе и решили воспользоваться ею. Жильё было выбрано на вторичном рынке.

«Теперь у нас своя "двушка". Квартира нам понравилась с первого взгляда, настолько хорошо сделан ремонт. Как говорится, заезжай и живи!» — рассказала Мария.

Участникам необходимо соответствовать следующим критериям:

  • возраст до 35 лет;
  • потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека);
  • проживание в Московской области (регистрация по месту жительства);
  • наличие дохода для оплаты 65% от расчётной стоимости жилья или возможности получения кредита на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Московской области стала 271 семья.

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В Подмосковье запустили сервис по поиску питомцев
09 января 2025, 10:06

Фото: istockphoto / Solovyova

Новый сервис позволяет жителям Московской области размещать объявления о найденных или пропавших животных, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронной форме можно подробно описать животное, указать, где оно пропало или было обнаружено, и даже быстро найти его по фотографии. Здесь также помогает искусственный интеллект: после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Сервис «Поиск домашних животных» доступен на главной странице регионального портала. Он позволяет пользователям размещать объявления о пропаже или находке питомцев.

После выбора цели обращения («Животное пропало» или «Животное найдено») открывается доска объявлений других пользователей, где можно быстро найти нужное животное по фотографии, клейму или чипу, а также использовать расширенный поиск по описанию питомца (вид, кличка, порода, окрас и другие параметры).

«Объявление находится на платформе в течение 30 календарных дней. За это время его можно отредактировать или удалить», — рассказала Куртяник.

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Загруженность подмосковных дорог утром 9 января составила три балла
09 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto / Solovyova

Степень загруженности дорог Московской области утром первого рабочего дня нового года — в четверг, 9 января, оценивается на три балла из десяти возможных, при этом на шести шоссе есть заторы при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 851 тысячи машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе привали водителей быть внимательными за рулём, не превышать скорость, сохранять дистанцию и не совершать резких маневров.

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#подмосковье
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В жилом комплексе «Подлипки-Город» планируется построить три многоэтажных жилых дома
09 января 2025, 09:35

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Подлипки-Город» в Коломне планируется построить три многоэтажных жилых дома. Застройщик ООО СЗ «РК-Газсетьсервис Коломна» получил разрешение на строительство от Министерства жилищной политики Московской области.
В трёхэтажных монолитных кирпичных домах класса «комфорт» запланировано 144 квартиры с различными планировками. На территории двора появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Проект жилого комплекса «Подлипки-Город» включает более 40 малоэтажных зданий. Комплекс представляет собой инфраструктуру нового типа: «город в городе». В рамках проекта планируется возведение многофункционального центра с подземным паркингом на 150 машиномест.

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Раскрыты сроки выхода iPhone SE
Apple выпустит смартфон iPhone SE и планшет iPad 11 в апреле
09 января 2025, 09:29

Фото: iStock/Wirestock

Корпорация Apple готовится представить новое поколение недорогого смартфона iPhone SE в середине весны 2024 года. Об этом сообщил известный инсайдер Марк Гурман в своем аккаунте в соцсети X.
По информации Гурмана, новый iPhone SE будет работать на базе iOS 18.3, обновление которой ожидается в апреле. Именно в этот период Apple планирует провести презентацию нового устройства. Вместе с iPhone SE также будет представлен новый планшет iPad 11, который выйдет с обновленной версией операционной системы iPadOS 18.3.

Инсайдер опроверг ранее появившиеся слухи, что анонс iPhone SE состоится уже в январе. В начале года блогер AppleTrack сообщал о возможной презентации в этом месяце, а аналитики банка Barclays предполагали, что смартфон может быть представлен в марте.

Хотя Гурман не раскрыл подробные характеристики нового iPhone SE, осенью прошлого года инсайдеры сообщали, что устройство получит OLED-экран, дизайн в стиле iPhone 14, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.

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В Подмосковье за год построили более 120 соцобъектов
09 января 2025, 09:22

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Свыше 120 объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, поликлиники и физкультурные комплексы, построили в Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«В частности, за минувший год в Подмосковье было построено 36 школ и 45 детских садов, причём более половины из этих объектов застройщики возвели за счёт внебюджетных источников финансирования — в рамках договоров о комплексном развитии территории. В числе таких объектов, например, школа на 1735 мест, построенная на территории жилого комплекса «Новое Медведково» в Мытищах», — отмечается в сообщении.
В наступившем году в Московской области планируется завершить постройку и реконструкцию ещё свыше 130 соцобъектов.

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#московская область
#подмосковье
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С 1 февраля 2025 года в России ожидается новая индексация пенсий
09 января 2025, 08:49

Фото: iStock/Denis Vostrikov

По итогам 2024 года инфляция в России превысила ожидаемые 7,3%, что вызвало необходимость пересмотра планов по индексации пенсий. С 1 января пенсионеры уже получили повышение на 7,3%, однако этого оказалось недостаточно для полной компенсации роста цен. Об этом сообщает «КП».
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщили, что дополнительная индексация пенсий может быть проведена с 1 февраля. Экономист Василий Колташов подчеркнул, что размеры повышения будут зависеть от решений правительства, которое определит окончательную инфляцию и бюджетные возможности.

Согласно данным Росстата, с начала января по декабрь 2024 года цены выросли в среднем на 9,5%. Окончательный показатель инфляции за год будет объявлен 15 января, но эксперты предполагают, что он составит от 9,5% до 10%. Прогнозируется, что дополнительное повышение пенсий в феврале может составить около 2 – 3%.

В Госдуме сообщили о новых расчётах пенсионных баллов в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МВД России предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием Госуслуг
В МВД определили две схемы доступа мошенников к Госуслугам россиян
09 января 2025, 07:37

Фото: iStock/JuYochi

МВД России выявило две новые схемы мошенничества, связанные с доступом к личным кабинетам пользователей на портале Госуслуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, отвечая на запрос агентства.
По информации ведомства, первая схема включает звонки от имени операторов связи, которые под предлогом продления договора просят сообщить код из СМС. Получив этот код, злоумышленники получают доступ к личному кабинету и меняют пароль, заманивая жертву на «безопасный счет» для спасения средств от якобы мошеннических действий.

Вторая схема связана с перевыпуском абонентских номеров, ранее привязанных к учетным записям Госуслуг. Мошенники регистрируют номер на нового владельца и восстанавливают пароль к учетной записи. Используя эту схему, они могут оформлять микрозаймы и кредиты на имя жертвы.

Мошенники пользуются доверием пенсионеров, обманывая их при настройке телевизионных приставок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МЧС выразило соболезнования родным умерших в Энгельсе пожарных
08 января 2025, 22:54

Фото: iStock/ DmyTo

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родственникам работников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, которые погибли при ликвидации возгорания в Энгельсе, передала пресс-служба МЧС России в Телеграм-канале.
В Энгельсе во время ликвидации возгорания на промышленном предприятии умерли начальник первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Геннадий Афанасьев 1993 года рождения и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Жаслан Телеупов 1996 года рождения.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что смерть пожарных стала невосполнимой утратой для семей сотрудников и для министерства в целом.

«Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — отметил Куренков.

В ведомстве добавили, что Геннадий Афанасьев окончил Уральский институт ГПС МЧС России, больше четырёх лет тушил пожары в самых боевых подразделениях Саратова, а Жаслан Телеупов занимался легкой атлетикой, пожарным трудился с 2019 года.

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