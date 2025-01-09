В Мособлдуме опубликовали график приёма граждан в первом квартале 2025 года

Игорь Брынцалов (фото: медиасток.рф)
График личного приёма граждан в Мособлдуме в первом квартале текущего года составили в региональном парламенте, соответствующий документ подписал спикер областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба парламента Подмосковья.
«Согласно утверждённому графику, в первом квартале 2025 года состоится 22 личных приёма граждан: встречи председателей комитетов и заместителей спикера Мособлдумы с гражданами будут проводиться каждую неделю по вторникам и средам», — говорится в сообщении.Для того, чтобы попасть на личный приём, потребуется предварительно записаться по телефону: +7(495) 988-66-01. Запись открыта ежедневно с 10 утра до 13:00. Кроме того, записаться на встречу с депутатами Думы Подмосковья можно через приёмные, расположенные в избирательных округах. Подробная информация об этом размещена на страницах парламентариев.
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