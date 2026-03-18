Жители Петербурга и Ленобласти стали чаще путешествовать по своему региону

18 марта 2026, 12:32

С начала 2026 года жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области забронировали через сервис «Яндекс Путешествия» на 10% больше отелей и апартаментов внутри своего региона, чем за этот же период прошлого года.





По данным сервиса, средняя стоимость ночи в отелях региона составляет порядка 6400 рублей. Так, 70% всех бронирований приходится на Петербург, где можно снять номер в среднем за 4920 рублей за сутки. Популярными направлениями также оказались Выборг и Зеленогорск.





«Чаще всего петербуржцы и жители Ленинградской области выбирают гостиницы — на них приходится 65% от общего числа бронирований, при средней стоимости 6750 рублей за ночь. Наиболее востребованы отели без звезд (44% бронирований, 5130 рублей) и трехзвездочные отели (24%, 5400 рублей)», — пишет «Петербургский дневник».