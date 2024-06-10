В Мособлдуме рассказали, куда пойдут после нововведений дополнительные налоги

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Совет Госдумы направил в регионы для обсуждения внесённые правительством законопроекты по совершенствованию налоговой системы. В ближайшее время их рассмотрят в Мособлдуме.
Изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, пояснил председатель комитета регионального парламента по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
По его словам, жители должны видеть, куда идут уплачиваемые ими дополнительные налоги, наблюдать реальные изменения в жизни.
Читайте также:
Мособлдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании налоговой системы
Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников
Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
«Дополнительно полученные от налогов средства будут направлены, прежде всего, на решение социальных задач, создание комфортных условий жизни. В частности, речь идёт о финансировании новых нацпроектов «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». Дополнительные средства направят также на улучшение социальной инфраструктуры, ремонт объектов здравоохранения, спорта, строительство и ремонт детсадов, школ, общежитий колледжей и вузов», – сказал Коханый.
По его словам, жители должны видеть, куда идут уплачиваемые ими дополнительные налоги, наблюдать реальные изменения в жизни.
«Они должны получать качественную медицинскую помощь в обустроенных больницах и поликлиниках с качественным и передовым оборудованием, отдавать детей учиться в современные и уютные школы или в садики рядом с домом», – подчеркнул парламентарий.Коханый добавил, что в этом году в Московской области планируется завершить строительство 21 объекта здравоохранения, 36 объектов образования и пяти объектов спорта.
Читайте также:
Мособлдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании налоговой системы
Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников
Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
Лора Луганская