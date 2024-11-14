В МОЦОМДе детям будут включать аудиосказки

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Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) объявляет о запуске уникального проекта «Сказки от тёти Тани», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сказки от тёти Тани» — э
то аудиосказки для детей, которые читает врач акушер-гинеколог из родового отделения Люберецкого родильного дома МОЦОМДа Татьяна Борисова. Она является представительницей династии врачей акушеров-гинекологов.
Аудиосказки будут выходить каждую среду. За выпусками можно следить на канале МОЦОМДа в Telegram, в VK и в группе Городского округа Люберцы.
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«Это не просто рассказы, это волшебный мир, который поможет вашим малышам развивать воображение, погрузиться в чудеса и научиться многому новому. Каждая история наполнена добротой, теплом и знаниями, которые так важны для взросления», — сообщила пресс-секретарь МОЦОМДа Ирина Урсул.
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Дайана Хусинова