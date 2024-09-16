В МОНИИАГ открыли кабинет регистрации рождений

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свидетельство о рождении ребёнка пациентки Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) теперь могут получить прямо в клинике: для них заработал специальный кабинет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Раньше молодым мамам приходилось обращаться в местные отделы ЗАГС для оформления рождения малыша или получать эту услугу в электронном виде. В августе текущего года при поддержке подмосковного министерства социального развития в МОНИИАГ организован кабинет регистрации рождения. Наши пациенты очень этого ждали», — отметила глава организационно-методического отдела института Надежда Туманова.Теперь женщина может воспользоваться услугами по регистрации рождения и установлению отцовства до выписки из роддома. А пары, не состоящие в браке, могут зарегистрироваться сразу после рождения ребёнка. Кроме того, работающий в кабинете регистрации рождений сотрудник ЗАГС поможет оформить для малыша СНИЛС, ИНН и различные справки.
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