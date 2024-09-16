В поликлинике МОЦОМДа поздравили юных пациентов и их родителей с началом осеннего периода

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
«Здравствуйте, осень!» — именно с такими словами специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) приветствовали маленьких пациентов и их родителей в детской поликлинике N3, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сотрудники педиатрического отделения украсили холл яркими поделками из папье-маше и праздничным букетом, расположив эти осенние дары на стойке администратора. Эти замечательные произведения искусства были созданы руками медицинской сестры Дарьи Кузнецовой при активной поддержке других работников поликлиники.
В МОЦОМД маленькие пациенты могут посетить следующих специалистов: стоматолога, невролога, хирурга, уролога, отоларинголога, травматолога-ортопеда. Также здесь можно сделать рентгенодиагностику, электрокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, электроэнцефалографию. Дети могут заниматься лечебной физкультурой и ходить на массаж по направлению врача. Кроме того, в клинике можно сделать прививку.
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«Наши специалисты поздравляют всех родителей и маленьких пациентов с наступлением осени! Желаем солнечного настроения, ярких красок и крепкого здоровья!», — рассказала заведующий ДП N3, врач-педиатр Ольга Муценко.
В МОЦОМД маленькие пациенты могут посетить следующих специалистов: стоматолога, невролога, хирурга, уролога, отоларинголога, травматолога-ортопеда. Также здесь можно сделать рентгенодиагностику, электрокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, электроэнцефалографию. Дети могут заниматься лечебной физкультурой и ходить на массаж по направлению врача. Кроме того, в клинике можно сделать прививку.
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Дайана Хусинова