В Московской области врачи прооперировали 18-летнего юношу с «жабрами»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Пушкинские врачи прооперировали 18-летнего юношу с «жабрами». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Пушкинскую больницу поступил 18-летний юноша с жалобами на постоянно увеличивающееся в размерах образование круглой формы на шее. В ходе осмотра хирурги обнаружили срединную кисту шеи.
Стоит отметить, что на сегодняшний день молодого человека выписали с больницы. кроме этого, врачи настоятельно рекомендуют при любых неприятных симптомах или болевых ощущениях незамедлительно обращаться к специалистам.
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«Иногда люди могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что у них киста, опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же, опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась. Проблему решили хирургическим путем — удалили кисту и наложили косметический шов», —поделилась челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова.
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Мира Полтева