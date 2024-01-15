В Долгопрудном спасли пациентке ногу, которую та могла потерять из-за гигантской опухоли

Фото: пресс-служба Минздрав МО
Врачи Долгопрудненской больницы спасли женщину, которая могла лишиться ноги из-за опухоли матки величиной с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В приёмный покой поступила 44-летняя женщина с тромбозом вен левой ноги. Как выяснилось, причиной была гигантская опухоль матки. Она сдавила подвздошную вену, нарушила кровоток в ноге и вызвала тромбоз. У пациентки несколько лет периодически случались маточные кровотечения. Женщине диагностировали миому и рекомендовали операцию. Однако она отказывалась и довела ситуацию до крайности», – уточнили в министерстве.Долгопрудненские врачи выполнили женщине КТ и провели УЗИ. Диагностика показала, что миома достигала диаметра 20 см и соответствовала массе плода на 21-й неделе беременности.
«Тромбоз вен ног грозил тромбоэмболией лёгочной артерии и ампутацией ноги. Поэтому операцию нужно было делать незамедлительно. Для остановки кровотечения и профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии мы прошили вену, установили фильтр, а затем удалили миому матки», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.Операция прошла успешно. Сейчас пациентку перевели из реанимации в хирургическое отделение.
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Лора Луганская