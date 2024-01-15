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В Долгопрудном спасли пациентке ногу, которую та могла потерять из-за гигантской опухоли

15 января 2024, 16:55
Фото: пресс-служба Минздрав МО

Фото: пресс-служба Минздрав МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли женщину, которая могла лишиться ноги из-за опухоли матки величиной с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В приёмный покой поступила 44-летняя женщина с тромбозом вен левой ноги. Как выяснилось, причиной была гигантская опухоль матки. Она сдавила подвздошную вену, нарушила кровоток в ноге и вызвала тромбоз. У пациентки несколько лет периодически случались маточные кровотечения. Женщине диагностировали миому и рекомендовали операцию. Однако она отказывалась и довела ситуацию до крайности», – уточнили в министерстве.
Долгопрудненские врачи выполнили женщине КТ и провели УЗИ. Диагностика показала, что миома достигала диаметра 20 см и соответствовала массе плода на 21-й неделе беременности.

«Тромбоз вен ног грозил тромбоэмболией лёгочной артерии и ампутацией ноги. Поэтому операцию нужно было делать незамедлительно. Для остановки кровотечения и профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии мы прошили вену, установили фильтр, а затем удалили миому матки», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
Операция прошла успешно. Сейчас пациентку перевели из реанимации в хирургическое отделение.

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В городском округе Мытищи заработала новая поликлиника
15 января 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрация городского округа Мытищи

Новая поликлиника в Мытищах начала прием пациентов. Об этом сообщила пресс-служба администрация городского округа Мытищи.
Поликлиника расположена в микрорайоне Пироговский. К медучреждению прикреплено порядка 16 тысяч жителей округа.

«<…> Ранее поликлиника №6 размещалась в постройке 19 века, которая уже не соответствовала современным требованиям. Переезд в новые стены позволил врачам работать, а пациентам получать медпомощь в комфортных условиях<…> », — отметила первый зампредседателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Поликлиника разделена на две части: взрослую и детскую, что делает пребывание в больнице более комфортным для жиетлей.

«Врачи остались в основном из старой поликлиники, я их всех почти знаю. Очень доброжелательный коллектив. Новое здание очень ждали, я помню старое здание. А сейчас всё новое, красивое. Гордость, что в нашем поселке работает такая поликлиника», — поделилась жительница Нина Шамагина.

Стоит отметить, что поликлиника была модернизирована в рамках государственной программы.

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Профессор Идова: Иммунные механизмы могут влиять на развитие шизофрении
15 января 2024, 17:16

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова заявила, что нарушения взаимодействия иммунных механизмов и нервной системы могут повлечь за собой развитие психопатологий, включая шизофрению.
Она пояснила, что иммунитет может участвовать в развитии воспаления клеток мозга.

«Шизофрения — это нейровоспаление в мозге, но при этом происходит гиперактивация дофаминных систем и стимуляция иммунной функции. То есть нейровоспаление и иммунные нарушения во время этих заболеваний ведут к изменению уровня разных химических веществ в мозге», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Идова.

Специалист также отметила, что кроме шизофрении из нарушений иммунных механизмов могут последовать такие болезни, как депрессия, болезнь Паркинсона и др.

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#иммунитет
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В Московской области порядка 1,2 тысяч детей прошли лечение зубов под наркозом
15 января 2024, 15:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 1,2 тыс. детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Самые маленькие жители Подмосковья могут пройти лечение стоматологических заболеваний под общим обезболиванием, что необходимо при психоневрологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Лечение стоматологических заболеваний под наркозом доступно в Московской областной и Домодедовской стоматологиях, а также Одинцовской больнице. Всего в прошлом году стоматологическое лечение под наркозом получили более 1,2 тыс. детей. Важно, что данная услуга оказывается бесплатно при наличии медицинских показаний, по полису ОМС», — отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что такое лечение можно получить только по назначению врача и после после проведения процедуры за ребенком в течении нескольких часов наблюдают специалисты и при стабильном состоянии выписывают домой.

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Вирусолог раскрыл, насколько опасна «болезнь Х»
Вирусолог Аграновский объяснил, насколько вероятна «болезнь Х»
15 января 2024, 13:58

Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) эксперты Всемирной организации здравоохранения, ведущие вирусологи и инфекционисты планируют обсудить «болезнь X». Специалисты называют её наиболее вероятной после ковида угрозой, которая способна превзойти пандемию коронавируса по количеству смертей в 20 раз.
Многие уверены, что на место «болезни Х» может прийти любой из существующих сегодня вирусов. Однако профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что ни один из них не способен вызвать новую пандемию.
«Это гипотетическая болезнь, которая введена Всемирной организацией здравоохранения как некая опция, как то, что нудно просчитывать на компьютерах, смотреть, какие могут быть новые сценарии развития эпидемии. Но её ещё нет. Ничего конкретного не имеется ввиду. Мы не знаем, что может вызвать эпидемию в следующий раз, мы никогда не готовы, как и с covid-19, потому что патогены меняются, и в природе есть шанс появления новых патогенов», — отметил он.
Аграновский подчеркнул, что нельзя рассматривать «болезнь Х» как некий заговор. По его словам, это вполне реалистичный сценарий, который может настигнуть мир через неопределенное время.

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#вирусолог
#эпидемия
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В Мытищах заработала новая поликлиника на 200 посещений в смену
15 января 2024, 13:46

Фото: Роман Яковлев

Полностью решён вопрос с первичной медицинской помощью в Мытищах - новая поликлиника на 200 посещений в смену начала приём пациентов. Об этом сообщил корреспондент.
Больница заработала в посёлке Пироговский. Она было построена в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена».

«Сегодня мы посетили поликлинику на 200 посещений в смену. Здесь обслуживают и взрослое население, и детей. Для микрорайона Пироговский появление ещё одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Стоит отметить, что в поликлинике расположены два кабинета неотложной медицинской помощи, кабинеты травматолога и хирурга, а также педиатрическое отделение и кабинеты «Справка в 1 шаг» и «Кабинет здорового ребенка», процедурный и прививочный кабинеты.

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Нарколог назвал главную причину роста числа алкоголиков в России
Нарколог Ковтун объяснил рост числа людей с алкогольной зависимостью в России
15 января 2024, 13:30

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Людей с алкогольной зависимостью в России всё больше. Их число начало расти с 2022 года, — тогда врачи выявили более 50 тысяч таких пациентов, отметили в Росстате. Почти 13 тысяч из них — с алкогольным психозом, который сопровождается галлюцинациями и нарушениями сна.
Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Радио 1» объяснил, что рост числа россиян с алкогольной зависимостью в 2022 году свидетельствует о том, что этих людей не выявили раньше.
«Это не то заболевание, которое развивается немедленно, это постепенно развивающееся в течение многих лет заболевание. Если его выявили в прошлом году, это на 70-80 процентов свидетельство того, что не выявили в предыдущие годы», — отметил Александр Ковтун.
Также специалист подчеркнул, что статистика учитывает только данные государственных клиник, однако многие большинство людей обращается в частные клиники для борьбы с проблемой.
«Большинство людей с зависимостями, и которые имеют социальный статус, обращаются в частные медицинские организации, к частным врачам, чтобы решать эту проблему. Поэтому статистика не отражает всю полноту картины с зависимыми от алкоголя», — добавил он.
Врач напомнил, что порядка 3-5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости, в числе которых находится алкогольная, наркотическая и никотиновая. Поэтому этот процент склонен к злоупотреблению алкоголем вне зависимости от экономических или политических проблем.
«Эти люди склонны к такому поведению. Здесь играет роль и генетический, и социокультурный фактор, и семейный и новые стрессы», — заключил Ковтун.
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#заболевания
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В Московской области врачи прооперировали 18-летнего юношу с «жабрами»
15 января 2024, 11:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Пушкинские врачи прооперировали 18-летнего юношу с «жабрами». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Пушкинскую больницу поступил 18-летний юноша с жалобами на постоянно увеличивающееся в размерах образование круглой формы на шее. В ходе осмотра хирурги обнаружили срединную кисту шеи.

«Иногда люди могут прожить до глубокой старости, даже не подозревая, что у них киста, опасности для жизни она не представляет. В нашем случае это была чисто эстетическая проблема. К тому же, опухоль была спаяна с подъязычной костью, когда пациент глотал, опухоль смещалась. Проблему решили хирургическим путем — удалили кисту и наложили косметический шов», —поделилась челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день молодого человека выписали с больницы. кроме этого, врачи настоятельно рекомендуют при любых неприятных симптомах или болевых ощущениях незамедлительно обращаться к специалистам.

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#опухоль
#хирург
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Врач Спирочкина оценила вероятность появления рака из-за смартфона
Врач Спирочкина опровергла связь рака с активным использованием смартфона
15 января 2024, 06:13

Фото: iStock/Marina Demidiuk

Терапевт Елена Спирочкина опровергла вероятность появления онкологии из-за активного использования смартфона. По словам врача, гаджеты не провоцируют развитие рака. Об этом пишет «Лента.ру».
«Если бы они вызывали хоть какой-то риск развития онкологических заболеваний, они бы не прошли проверку контроля качества», — цитирует издание слова собеседницы.

Радиолог Корней Тевс помимо этого добавил, что миф о возникновении онкологических заболеваний из-за микроволновок также не соответствует действительности. Он объяснил, что СВЧ-печи нагревают еду с помощью колебания жиров, воды и сахаров в продукте, а это не может влиять на здоровье.

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#онкология
#врач
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Scientific Reports: Тёмный шоколад снижает риск развития гипертонии
13 января 2024, 04:46

Фото: iStock/id-art

Употребление темного шоколада снижает артериальное давление, согласно исследованию ученых из больницы университета Шаосин в КНР. Результаты последнего опубликованы в научном издании Scientific Reports (SR).
Мета-анализ историй болезней более 64 тысяч человек был проведен для изучения взаимосвязи между количеством употребляемого тёмного шоколада и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В результате китайские учёные обратили внимание на часто встречающиеся заболевания, которые заканчиваются летальными исходами, такие как инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность и другие.

Люди, предпочитающие темный шоколад другим его видам, менее подвержены патологиям сердечно-сосудистой системы благодаря повышенному содержанию в какао растительных соединений — флаванолов. Последние поддерживают функцию эндотелия и повышают эластичность сосудов, а также предупреждают «склеивание» тромбоцитов. Кроме того, они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Какао считается ценным продуктом, насыщенным антиоксидантами, витаминами, минералами и флавоноидами, но его необходимо употреблять с осторожностью. При регулярном злоупотреблении шоколадом есть риск повышения уровня сахара в крови, что может грозить набором лишнего веса, развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.

При этом, употребление горького (тёмного) шоколада не рекомендуется для людей с сахарным диабетом второго типа или ожирением, а также для детей до 5 лет. Об этом рассказала терапевт Наталья Сычёва.

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#здоровье
#врачи
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