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В Подмосковье за 2023 год заготовили свыше 76 тонн донорской крови

12 января 2024, 14:23
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В прошедшем году в Московской области заготовили более 76 тонн донорской крови и её компонентов – на 3,6 тонны больше, чем в 2022-м. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для развития донорского движения мы постоянно проводим выездные акции. Сдать кровь можно и в Московском областном центре крови, в том числе и в выходные. Нам ежегодно удаётся увеличивать количество заготовленной крови и её компонентов. Большинство донаций выполняется безвозмездно», – заявила главврач центра Мария Аппалуп.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови; 8 (495) 305-77-00.


Донорская кровь и её компоненты необходимы пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, страдающим онкологическими заболеваниями крови, новорождённым с различными патологиями.

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