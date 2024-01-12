В Подмосковье за 2023 год заготовили свыше 76 тонн донорской крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В прошедшем году в Московской области заготовили более 76 тонн донорской крови и её компонентов – на 3,6 тонны больше, чем в 2022-м. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для развития донорского движения мы постоянно проводим выездные акции. Сдать кровь можно и в Московском областном центре крови, в том числе и в выходные. Нам ежегодно удаётся увеличивать количество заготовленной крови и её компонентов. Большинство донаций выполняется безвозмездно», – заявила главврач центра Мария Аппалуп.Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови; 8 (495) 305-77-00.
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Лора Луганская