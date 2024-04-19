В Можайске завершили возведение годами стоявшего недостроенным здания кафе с магазином

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Возведение долгое время остававшегося недостроенным здания кафе с магазином завершили на улице Полосухина в Можайске, в настоящее время объект введён в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание начали строить в 2018 году, но работы всё время приостанавливались. Некоторое время объект оставался недостроенным и был внесён в список на снос. Однако собственник возобновил строительство и в конце минувшего года здание, наконец, было готово», — говорится в сообщении.Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, общая площадь объекта коммерческой недвижимости составляет 610 квадратных метров. В эксплуатацию здание ввели в первом квартале 2024 года.
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