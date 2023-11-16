В Можайском городском округе достроили последний проблемный дом

Фото: Главгосстройнадзор МО
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации последнему долгострою в Можайском городском округе. Таким образом, в муниципалитете не осталось ни одного проблемного объекта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Строительство объекта завершено. В корпусе – 140 квартир, 128 из которых принадлежат обманутым дольщикам. После необходимых процедур новосёлы получат ключи от жилья.
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