В МТС предупредили о риске появления трещин на смартфоне в морозы
Зимние морозы представляют серьезную угрозу для ваших смартфонов. Эксперты предупреждают, что низкие температуры делают экраны более хрупкими. Резкие нажатия или падения устройства в холоде могут привести к трещинам, даже если ранее гаджет выдерживал механические нагрузки. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, холод влияет на аккумуляторы и внутренние компоненты. Они теряют эффективность, что может вызвать проблемы с зарядкой. Особую опасность представляют снег и влага. Талая вода может попасть в разъемы и динамики, что приводит к коррозии контактов. Даже устройства с влагозащитой не защищены от постоянного воздействия снега.
По мнению руководителя отдела телефонии розничной сети МТС Натальи Голицыной, важно помнить, что после возвращения с улицы не стоит сразу заряжать телефон. Резкий нагрев может вызвать конденсат внутри корпуса, что только усугубит ситуацию. Берегите свои гаджеты и будьте внимательны в холодное время года.
