В МТС предупредили о риске появления трещин на смартфоне в морозы

07 января 2026, 10:19

Фото: iStock/Creative-Family

Зимние морозы представляют серьезную угрозу для ваших смартфонов. Эксперты предупреждают, что низкие температуры делают экраны более хрупкими. Резкие нажатия или падения устройства в холоде могут привести к трещинам, даже если ранее гаджет выдерживал механические нагрузки. Об этом пишет РИА Новости.