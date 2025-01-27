В Мурманске прошел экологический день форума «Малая Родина — сила России»

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В Мурманске прошел II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». В рамках регионального дня «Экомуниципалитет» эксперт обсудили экологическую повестку в области — ликвидацию свалок, очистку водоемов и переработку мусора.
Как пишет RuNews24.ru, за последние пять лет в Мурманской области удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 32%, рекультивировать 1600 свалок и восстановить порядка 8700 гектаров леса.
Также отмечается, что в планах на 2025 год — восстановление подходов к Вайдагубскому маяку на полуострове Рыбачьем, где расположено множество памятников Великой Отечественной войны.
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«Открытие регионального этапа форума объединило в заполярной столице порядка тысячи участников из 89 регионов России - представителей органов власти, промышленных предприятий, экологического сообщества, мэров самых разных российских городов и поселков», — подчеркивает издание.
Также отмечается, что в планах на 2025 год — восстановление подходов к Вайдагубскому маяку на полуострове Рыбачьем, где расположено множество памятников Великой Отечественной войны.
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Данил Пономарев