В подмосковных лесах из-за аномального тепла можно найти до 15 видов грибов

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В лесах московской области благодаря аномально тёплой погоде в январе можно найти 10-15 видов грибов. Об этом сообщил председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.
«Каждый год зимой опытные грибники идут в лес. Обилие грибов зимой зависит от погоды. Если морозно, их немного, а когда наступает оттепель, как сейчас, можно встретить минимум 10-15 видов грибов. В начале этого года нам повезло – грибов больше, чем обычно», – сказал Вишневский Агентству городских новостей «Москва».Он пояснил, что речь идет о зимних опятах, лисичках, подосиновиках, белых и других грибах.
Ранее в Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, что сейчас в подмосковных лесах сейчас можно встретить опёнок зимний, устричную вешенку и дрожалку оранжевую. Все они растут на деревьях и не боятся снега.
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