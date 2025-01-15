В Подмосковье в 2024 году ликвидировали более тысячи нелегальных свалок

Видео: пресс-служба Минэкологии мО
1004 незаконные свалки общей площадью 75,8 га выявили на территории Московской области в минувшем году, а ликвидировано за этот период было 1046 свалок на площади свыше 213 га, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Самые крупные нелегальные свалки в 2024 году ликвидировали в округах Химки и Долгопрудный — с них вывезли более 12 тысяч кубометров мусора, затем на площадях, в общей сложности превышающих 3 гектара, провели восстановление плодородного слоя почвы и посадили многолетние растения», — говорится в сообщении.Отмечается, что в борьбе с нелегальными свалками в Московской области участвуют несколько министерств и ведомств: помимо Минэкологии, это Комитет лесного хозяйства Подмосковья, министерство по содержанию территорий и госжилнадзору, сотрудники правоохранительных органов и Главного управления региональной безопасности. Кроме того, большую работу в этом направлении проводят муниципальные органы власти.
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Лев Каштанов