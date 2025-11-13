В Мурманске воспитатели пожаловались на снижение зарплат после реорганизации

13 ноября 2025, 10:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Педагоги и воспитатели из Мурманска заявили о снижении зарплат почти на треть после изменений в структуре дошкольного образования. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





По словам работников детских садов, реорганизация началась осенью. Им заверяли, что реформы не повлияют на доход, однако на деле сотрудники теперь получают лишь минимальный оклад и небольшие доплаты за категорию.





«В прошлом году за тот же труд люди получали на 10-15 тысяч больше. Цены растут в реальности, а зарплаты - только в отчётах губернатора», — рассказали воспитатели.

«Мы вынуждены выживать, а не жить. При таком эмоциональном фоне растут наши дети», — добавили они.