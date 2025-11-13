В Мурманске воспитатели пожаловались на снижение зарплат после реорганизации
Педагоги и воспитатели из Мурманска заявили о снижении зарплат почти на треть после изменений в структуре дошкольного образования. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам работников детских садов, реорганизация началась осенью. Им заверяли, что реформы не повлияют на доход, однако на деле сотрудники теперь получают лишь минимальный оклад и небольшие доплаты за категорию.
«В прошлом году за тот же труд люди получали на 10-15 тысяч больше. Цены растут в реальности, а зарплаты - только в отчётах губернатора», — рассказали воспитатели.
Особенно тяжело приходится тем, кто выплачивает ипотеку.
«Мы вынуждены выживать, а не жить. При таком эмоциональном фоне растут наши дети», — добавили они.
Официальных комментариев от региональных властей или управления образования пока не поступало.