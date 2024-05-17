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В музее «Люблино» пройдет акция, посвященная Микеланджело Буонарроти

17 мая 2024, 10:35
Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Однодневная выставка и арт-акция «Муки и радости Микеланджело Буонарроти» пройдет 18 мая в музее-усадьбе «Люблино» в рамках акции «Ночь в музее», сообщается на сайте музея.
Посетить выставку смогут все желающие. Гости мероприятия познакомятся с творчеством скульптора, художника, архитектора и поэта. Впервые посетителям представят полноформатное иллюстрированное издание «Сикстинская капелла» российского издательства «СЛОВО/SLOVO».

Кроме того, в музее пройдет выставка коллекций перьевых ручек, которые были созданы лимитированными сериями. Куратор выставки, директор Международного института новых образовательных технологий (МИНОТ) РГГУ Сергей Кувшинов проведет для гостей авторскую экскурсию, где расскажет о малоизвестных фактах из творчества художника.



В стенах усадьбы также выступят артисты труппы «Русского балета» Валерия Васильева и Максим Фомин. Заключительной частью арт-встречи станет музыкально-пластическое шоу под неосимфонию-трибьют итальянскому гению «Creatore».

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#выставки
#художник
Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе
17 мая 2024, 11:10

Фото: istock / Cobalt88

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе, передает РИА Новости.
Во время визита в Харбин в пятницу Путин посетил Харбинский политехнический университет, где ему показали экспозицию, посвященную космическим технологиям. В рамках презентации главе государства продемонстрировали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага.

Китайские представители выразили желание продолжить сотрудничество с Россией в космической сфере, чтобы вместе развернуть флаги обеих стран на Марсе.

«Хорошая идея», — прокомментировал предложение Путин.
Харбинский политехнический университет является одним из ведущих технических вузов Китая и крупным центром ключевых научно-технических разработок и инноваций.

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#фото
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#путин
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Педагоги из Красноармейска представят свой проект на соискание премии «Мы вместе»
17 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/AaronAmat

Благотворительный проект «Подарим частичку сердца», созданный педагогами Центра образования №1 подмосковного города Красноармейск, будет представлен на соискание международной премии «Мы вместе», сообщает издание Region.ru/Пушкино.
Проект направлен на помощь участникам СВО, жителям новых российских территорий и Белгородской области.

Как рассказала лидер команды соискателей премии, воспитательница дошкольного отделения «Светлячок» Евгения Залуцкая, в рамках проекта педагоги, а также воспитанники и их родители собирают гуманитарную помощь, навещают раненых бойцов и пишут им письма поддержки, отправляют для ребят, живущих в на новых территориях, книги и подарки, а также проводят мастер-классы для живущих сейчас в подмосковном лагере «Родник» детей из Белгородской области.

Заявку на участие в премии «Мы вместе» команда Красноармейска планирует подать в ближайшее время.

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#пушкинский округ
#премия
#красноармейск
#благотворительность
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Подмосковные программисты примут участие Международной олимпиаде
17 мая 2024, 10:36

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Молодые специалисты ИТ из Подмосковья примут участие Международной олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» пройдет в Архангельске с 24 по 27 мая.

В последнем этапе конкурса примут участие 350 студентов и выпускников со всей России.

«Московскую область представят 11 учащихся, в числе которых студенты из Люберец, Щелково, Дубны, Орехово-Зуево. <…> Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С: Предприятие», а также выполнить задачи на базе операционных систем», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что победители получат возможность ь пройти производственную практику в ведущих российских компаниях.

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#конкурс
#студенты
#планета
#it
#минобразования мо
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В семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
17 мая 2024, 10:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности восстановили на дорогах в Серебряных Прудах, Долгопрудном, Лосино-Петровском, Котельниках, Дзержинском, Рузском и Одинцовском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, «лежачие полицейские» были отремонтированы на дороге в посёлке Горбово Рузского округа, на Нагорной улице в Лосино-Петровском, на проспекте Пацаева и улице Павлова в Долгопрудном, на Дзержинском шоссе в Котельниках и Петровском шоссе в Одинцове, а также на улице Октябрьская в Серебряных Прудах и Угрешской улице в Дзержинском», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что искусственные неровности предназначены для того, чтобы водители снижали скорость. Эти конструкции устанавливают рядом с социально значимыми объектами, а также в местах с риском ДТП, где водители регулярно проезжают быстрее, чем это разрешено.

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#дороги
#безопасность
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Глава «Ростеха» объяснил интерес к электрометаллургическому комбинату в Челябинске
Чемезов: интерес «Ростеха» к ЧЭМК связан с производством вооружений
17 мая 2024, 10:29

Фото: iStock / Sergey Dolgikh

«Ростех» заинтересован в приобретении Челябинского электрометаллургического комбината, поскольку выпускаемая им продукция нужна для производства вооружений. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
«Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки», — объяснил глава «Ростеха».

В марте появилась информация о будущей передаче «Ростеху» ЧЭМК. Предполагается, что госкорпорация оставит себе долю в 25 процентов предприятия. Оставшиеся 75 процентов продаст. По словам Чемезова, инвесторы уже есть.

Ранее в «Ростехе» рассказали о новом варианте названия для Superjet. Чемезов допустил, что линейка гражданских самолетов ОАК получит название «Яковлев». В настоящее время воздушное судно выпускается под названием Sukhoi Superjet 100. О необходимости его переименования в «Ростехе» начали говорить после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году с целью ребрендинга, но выбор нового названия затянулся на 5 лет.

Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#информация
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Жителей Подмосковья предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
17 мая 2024, 10:12

Фото: iStock/Urupong

Новый способ кражи аккаунтов мессенджера начали использовать мошенники: теперь они создают фальшивые точки доступа к сети Wi-Fi, для подключения к которой пользователю предлагается авторизироваться через Telegram, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
«При попытке подключиться к сети через фальшивую точку доступа пользователь получает СМС с кодом, который предлагается ввести при авторизации в Telegram. Как только мошенники получают этот код, они завладевают аккаунтом», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что злоумышленники, используя аккаунт пострадавшего, могут рассылать всем его контактам просьбы о финансовой помощи, а также ссылки на вредоносные сайты.

Жителей Московской области призвали проявлять бдительность при общении в мессенджерах и особенно — при получении запросов на предоставление доступа к аккаунту.

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#telegram
#гурб
#криминал
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Новый ЖК «Новая Алексеевская роща» строится в Балашихе
17 мая 2024, 10:08

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье возводят ЖК «Новая Алексеевская роща». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент ведутся работы в корпусах №1, №2, №3, №4.

«В корпусе 1 завершены разработка котлована, устройство бетонной подготовки и гидроизоляции, в корпусе 2 завершено устройство фундаментной плиты и гидроизоляции и начаты работы по устройству перекрытия цокольного этажа. Третьем корпусе завершили подготовительные работы, разработка котлована и устройство бетонной подготовки. Продолжаются работы по устройству гидроизоляции. В корпусе 4 полностью завершены работы по разработке котлована, устройству бетонной подготовки и гидроизоляции. Ведется устройство фундаментной плиты», — поделились в пресс-службе.

Также ​на территории строится парковка на 500 машино-мест.

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#парковка
#разработка
#подмосковье
#строительство
#жк
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В Подмосковье оцифровали согласование участков для строительства дорог
17 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/i-Stockr

Подать заявку на согласование участков для строительства и реконструкции дорог в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, эта опция доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Подать заявление в электронном виде могут представители бизнеса, уполномоченные для строительства или реконструкции автомобильных дорог, транспортно-пересадочных узлов и легкорельсового транспорта», — уточнила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что услуга предоставляется бесплатно и оказывается в течение десяти рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет заявителя. В случае одобрения заявки, ответ будет представлять собой распоряжение о предварительном согласовании предоставления участков.

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#надежда куртяник
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Правозащитник сообщил об отъезде из РФ бежавшей от семьи чеченской девушки
Член СПЧ Ионов заявил о покинувшей Россию чеченке Заурбековой, бежавшей от семьи
17 мая 2024, 09:50

Фото: istock / dragana991

19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи из-за морального и физического насилия, покинула территорию РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил член СПЧ при президенте РФ Александр Ионов.
Он отметил, что теперь нужно дождаться подтверждения от девушки. По его словам, в РФ существуют проблемы с правами человека, «но не более чем в других странах».

При этом он подчеркнул, что об угрозе жизни девушки речи не было.

Напомним, что минувшим вечером в СМИ появилась информация о том, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники из-за сбежавшей 19-летней Лии Заурбековой. Девушка сбежала от родителей и уже будучи в отделении полиции записала видео, на котором сообщила, что боится покидать здание.

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