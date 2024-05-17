В музее «Люблино» пройдет акция, посвященная Микеланджело Буонарроти

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Однодневная выставка и арт-акция «Муки и радости Микеланджело Буонарроти» пройдет 18 мая в музее-усадьбе «Люблино» в рамках акции «Ночь в музее», сообщается на сайте музея.
Посетить выставку смогут все желающие. Гости мероприятия познакомятся с творчеством скульптора, художника, архитектора и поэта. Впервые посетителям представят полноформатное иллюстрированное издание «Сикстинская капелла» российского издательства «СЛОВО/SLOVO».
Кроме того, в музее пройдет выставка коллекций перьевых ручек, которые были созданы лимитированными сериями. Куратор выставки, директор Международного института новых образовательных технологий (МИНОТ) РГГУ Сергей Кувшинов проведет для гостей авторскую экскурсию, где расскажет о малоизвестных фактах из творчества художника.
В стенах усадьбы также выступят артисты труппы «Русского балета» Валерия Васильева и Максим Фомин. Заключительной частью арт-встречи станет музыкально-пластическое шоу под неосимфонию-трибьют итальянскому гению «Creatore».
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Кроме того, в музее пройдет выставка коллекций перьевых ручек, которые были созданы лимитированными сериями. Куратор выставки, директор Международного института новых образовательных технологий (МИНОТ) РГГУ Сергей Кувшинов проведет для гостей авторскую экскурсию, где расскажет о малоизвестных фактах из творчества художника.
В стенах усадьбы также выступят артисты труппы «Русского балета» Валерия Васильева и Максим Фомин. Заключительной частью арт-встречи станет музыкально-пластическое шоу под неосимфонию-трибьют итальянскому гению «Creatore».
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Анастасия Хохлова