В Подмосковье проверили чистоту свыше 1 000 мемориалов в преддверии Дня Победы

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Инспекторы ГУСТ МО проверили содержание более 1 000 мемориалов в Подмосковье в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В рамках приближающегося праздника сотрудники ведомства проверили мемориалы на готовность к мероприятиям.
Также сотрудники в ходе выездов почтили память павших воинов и возложили цветы.
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«В преддверии 9 Мая инспекторы ГУСТ Московской области проверили содержание 1 092 мемориалов в регионе. Главная задача — привести в порядок памятники и прилегающие к ним территории к Дню Победы. По результатам обходов, сотрудники обслуживающих организаций устранили 54 замечания. Где требовалось, произвели покрасочные работы, удалили пыль, высадили цветы, восстановили плитку и облицовку, а также провели уборку», — поделились в пресс-службе ГУСТа.
Также сотрудники в ходе выездов почтили память павших воинов и возложили цветы.
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Мира Полтева