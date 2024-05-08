В Подмосковье проверили чистоту свыше 1 000 мемориалов в преддверии Дня Победы

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Инспекторы ГУСТ МО проверили содержание более 1 000 мемориалов в Подмосковье в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.