В музее-заповеднике «Горки Ленинские» проведут военно-патриотическую игру для школьников

Фото: пресс-служба «Юнармии»
Военно-патриотическую игру «Юнармия, вперед!», посвящённую Дню Победы, проведут на территории подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» 25 апреля, участие в игре примут более тысячи российских и белорусских школьников, сообщает пресс-служба музея.
За победу будут сражаться 120 команд. Их ждёт несколько испытаний: смотр строя и песни, марш-бросок, сборка-разборка автомата Калашникова, имитационная стрельба и прочее.
«В ходе игры каждая команда пройдёт свои этапы. Ребята покажут отличную военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине – качества, присущие настоящему патриоту», — сказал начальник штаба всероссийского движения «Юнармия» Евгений Лукошников.
На игре будет работать полевая кухня, а для того, чтобы поддержать участников морально, на мероприятие приглашают зрителей. Как отметил директор музе-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд, игра будет не только зрелищной, но и познавательной, ведь одним из заданий будет проверка знаний участников по истории.
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