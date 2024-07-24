В музее-заповеднике «Горки Ленинские» заработал прокат электровелосипедов

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Пилотный проект по прокату электровелосипедов реализуется в Московской области, к нему присоединился и музей-заповедник «Горки Ленинские», расположенный в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Электровелосипеды — это прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения. К тому же они вносят значительный вклад в улучшение экологии города. Мы всегда стремимся к повышению уровня комфорта для посетителей нашего музея-заповедника. В связи с этим рады объявить о запуске нового транспорта», – цитируются в сообщении слова директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда.Узнать всё о прокатных тарифах, а также арендовать электровелосипед можно через сайт «Велобайк» или с помощью приложения «Велобайк». Для людей с безлимитными проездным на общественном транспорте, а также студентов и школьников предусмотрены бесплатные поездки.
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