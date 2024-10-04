В музыкальной школе в Пересвете проведут капитальный ремонт

У любого собаковода хотя бы раз вставал вопрос: «Как успокоить перевозбужденную собаку». При этом ситуации могут быть разные: собака испугалась или просто перевозбудилась из-за активной игры. В любом случае в арсенале хозяина должны быть приемы, которые помогут успокоить питомца.