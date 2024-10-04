В музыкальной школе в Пересвете проведут капитальный ремонт

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт планируется провести в здании детской музыкальной школы в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит капитально отремонтировать детскую музыкальную школу №4, расположенную по адресу: город Пересвет, улица Первомайская, дом №8. Площадь здания составляет более 790 квадратных метров. В перечень обязательств по подряду входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, выполнение ремонта и поставка оборудования, необходимого для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.Завершение капремонта намечено на 2025 году.
Начальная цена лота составляет 89 миллионов 384 тысячи 263 рубля 96 копеек. Заявки принимаются до 14 октября.
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