В российском баре парень сжёг паспорт на спор

05 июля 2026, 22:24

В Челябинске полиция проверяет посетителя бара, который сжёг паспорт на спор

Фото: Istock/Dmitry Andreev

В Челябинске посетитель бара сжёг свой паспорт во время гулянки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.