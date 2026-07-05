В российском баре парень сжёг паспорт на спор
В Челябинске посетитель бара сжёг свой паспорт во время гулянки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Компания отдыхала в баре на улице Кирова. В ходе вечеринки один из парней поспорил с приятелями и в качестве доказательства своей правоты сжёг собственный паспорт.
Очевидцы засняли момент на видео: молодой человек держал в руках горящий документ, а затем вместе с друзьями позировал перед камерой с тлеющим паспортом. После того как компания покинула заведение, прохожие обнаружили неподалёку от бара обгоревший корешок — всё, что осталось от удостоверения личности.
Полиция уже начала проверку инцидента. Закон рассматривает сжигание паспорта как административное правонарушение с наложением штрафа или как уголовное преступление — в зависимости от квалификации действий, вплоть до обвинения в надругательстве над государственными символами.
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