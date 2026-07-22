Юрист предупредил об опасности хранения фото паспорта в телефоне
Хранение и пересылка фотографий паспорта через смартфон и мессенджеры существенно повышают риск в случае мошенничества. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнил, что снимок паспорта содержит личные данные, которые злоумышленники могут использовать для противоправных действий. Если изображение хранится в памяти устройства, оно может оказаться в руках третьих лиц при потере телефона или взломе учётной записи.
Имея копию важного документа, мошенники способны оформить микрозаймы, зарегистрироваться на различных платформах или даже изготовить поддельные удостоверения личности. Чтобы обезопасить себя, специалист советует отправлять сканы паспорта только через официальные защищённые каналы и лишь в случае крайней необходимости.
Также не стоит держать такие фото в облачных хранилищах без дополнительной защиты. Более того, следует периодически проверять, какие приложения имеют доступ к галерее телефона.
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