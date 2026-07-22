Юрист предупредил об опасности хранения фото паспорта в телефоне

22 июля 2026, 02:43

Юрист Хаминский: Пересылка фото паспорта онлайн повышает риск стать жертвой мошенников

Фото: iStock/Pavel Starikov

Хранение и пересылка фотографий паспорта через смартфон и мессенджеры существенно повышают риск в случае мошенничества. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».