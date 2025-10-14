Депортированный из Латвии пенсионер рассказал об отношении к русскому языку в стране
Депортированный из Латвии пенсионер: в Латвии все разговаривали на русском
Граждане Латвии практически не разговаривали на латышском языке, общение в основном шло на русском. Об этом рассказал 74-летний гражданин России Григорий Еременко, которого выдворили из страны из-за незнания местного языка.
Ранее сообщалось, что у Еременко есть только свидетельство о рождении и загранпаспорт. По данным RT, мужчина уже подал документы на получение паспорта РФ, поскольку у него есть российское гражданство.
По словам мужчины, в Латвии его лишили вида на жительство из-за того, что он не сдал экзамен на знание латышского языка, хотя все вокруг всегда разговаривали на русском.
«Там никто и не разговаривал (на латышском — ред.), сами латыши. Документация была на русском и на латышском, но в основном общение, особенно Рига, только на русском», — сказал Еременко «Известиям».
Он добавил, что пытался отстоять свои права, однако ответов на обращения так и не получил. Пенсионер уверен, что депортация происходит, чтобы «выдворить русскоязычных» из страны.
Еременко отметил, что отношение к латышам в республике лучше, чем к иностранцам. Особенно это заметно при получении медицинских услуг, которые для граждан Латвии в два раза дешевле, чем для приезжих.