Депортированный из Латвии пенсионер рассказал об отношении к русскому языку в стране

14 октября 2025, 16:21

Депортированный из Латвии пенсионер: в Латвии все разговаривали на русском

Фото: iStock/Ruma Aktar

Граждане Латвии практически не разговаривали на латышском языке, общение в основном шло на русском. Об этом рассказал 74-летний гражданин России Григорий Еременко, которого выдворили из страны из-за незнания местного языка.





Ранее сообщалось, что у Еременко есть только свидетельство о рождении и загранпаспорт. По данным RT, мужчина уже подал документы на получение паспорта РФ, поскольку у него есть российское гражданство.



По словам мужчины, в Латвии его лишили вида на жительство из-за того, что он не сдал экзамен на знание латышского языка, хотя все вокруг всегда разговаривали на русском.





«Там никто и не разговаривал (на латышском — ред.), сами латыши. Документация была на русском и на латышском, но в основном общение, особенно Рига, только на русском», — сказал Еременко «Известиям».