Фото: istockphoto/ Yuriy_Kulik

Согласно народному календарю, 23 ноября отмечается праздник, известный как Родион Ледолом. Этот день посвящён памяти апостола от 70-ти Родиона и приходится на тот период осени, когда зима вступает в свои права. Считалось, что именно в это время вода в реках и озёрах начинала сковываться льдом. Эта дата символизировала поворот к настоящим зимним холодам и была наполнена множеством обрядов, примет и запретов, помогавших человеку жить в гармонии с природой. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: istockphoto/ AlizadaStudios

Традиции дня

Фото: istockphoto/ boiling



Народные запреты

Фото: istockphoto/ Anton_Petrus



Давать деньги в долг. Считалось, что вместе с ними из дома уйдёт всё финансовое благополучие на год вперед.

Ссориться и сквернословить. Любой конфликт в этот день, согласно поверьям, мог привести к долгой размолвке и даже к беде.

Отказывать в помощи странникам. Прохожий в этот день мог оказаться испытанием от высших сил, и отказ ему сулил несчастья.

Опасным считалось выходить на неокрепший лед, который в этот период формировался, но был ещё хрупким. Кто осмеливался ходить по льду, рисковал не только провалиться, но и привлечь к себе беды и несчастья. Нельзя было полоскать вещи в реке и заниматься стиркой вообще, чтобы не злить водяных духов.

Не стоит 22 ноября отправляться в дальние путешествия и затевать новые проекты. Считалось, что путь будет полон препятствий и проблем.

Запрещалось кормить бездомных животных, так как верили, это вытягивает из дома достаток и деньги.

Приметы