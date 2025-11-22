День Родиона Ледолома 23 ноября: Как сохранить в доме достаток и уберечь семью от несчастий, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 23 ноября отмечается праздник, известный как Родион Ледолом. Этот день посвящён памяти апостола от 70-ти Родиона и приходится на тот период осени, когда зима вступает в свои права. Считалось, что именно в это время вода в реках и озёрах начинала сковываться льдом. Эта дата символизировала поворот к настоящим зимним холодам и была наполнена множеством обрядов, примет и запретов, помогавших человеку жить в гармонии с природой. Подробности читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПравославная церковь 23 ноября вспоминает святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа и Родиона, бывших учениками и сподвижниками первых двенадцати апостолов Иисуса Христа. Ераст, происходивший из Панеады в Палестине, был учеником апостола Павла, который называет его казнохранителем или экономом города и Иерусалимской церкви. За ревностное служение Христу он был поставлен епископом в Панеаде и, терпя труды апостольской проповеди, мирно отошел ко Господу в глубокой старости.
Олимп (или Олимпан) упоминается апостолом Павлом в Послании к Римлянам. Он был спутником апостола Петра, следуя за ним в Рим во время гонений. Здесь, исповедуя Христа перед гонителями и укрепляя паству примером мужества, он принял мученическую смерть, был усечен мечом при Нероне в тот же день, когда пострадали апостолы Петр и Павел.
Родион (Иродион), родственник апостола Павла, сопровождал его в странствиях и был поставлен апостолами Петром и Павлом епископом в Патрах. За проповедь Евангелия он претерпел жестокие избиения и был заколот мечом, но чудесно остался жив, продолжая служение. Оставив епископскую кафедру в Патрах, святой отправился вместе с апостолом Петром в Рим, где и принял мученическую кончину вместе с Олимпием.
Традиции дня23 ноября главным обрядом было освящение в церкви хлеба и соли, которые затем ели всей семьёй за столом, скармливали домашнему скоту для здоровья и давали в качестве примирения тем, с кем были ссоры. Освящённые хлеб и соль считались оберегом, приносящим благополучие и защиту на зимний период.
В этот день люди совершали молитвы за своих родных и близких, прося святых апостолов о защите и помощи. Апостолы, считавшиеся покровителями здоровья и исцеления, были объектом особого почитания. К ним также обращались за укреплением веры и духа, поддержкой в преодолении жизненных испытаний, разрешении конфликтов, благополучии в торговых и хозяйственных делах.
В этот день на Руси люди выходили на улицу и шли к колодцам или рекам, чтобы поклониться светилу. Считалось, что если в этот день солнце светит ярко, то зима будет суровой, но ясной, а жизнь — благополучной. После этого хозяйки в доме проверяли запасы круп, масла и муки, чтобы семья без нужды провела зиму. Мужчины приводили в порядок хозяйственные постройки и сани, готовились к морозам. Вечером семьи собирались у домашнего очага. Обязательной была скромная постная трапеза, зачастую с кашей, тушёными овощами и рыбой.
Народные запретыЧтобы не навлечь на себя беду, 23 ноября строго запрещалось:
- Давать деньги в долг. Считалось, что вместе с ними из дома уйдёт всё финансовое благополучие на год вперед.
- Ссориться и сквернословить. Любой конфликт в этот день, согласно поверьям, мог привести к долгой размолвке и даже к беде.
- Отказывать в помощи странникам. Прохожий в этот день мог оказаться испытанием от высших сил, и отказ ему сулил несчастья.
- Опасным считалось выходить на неокрепший лед, который в этот период формировался, но был ещё хрупким. Кто осмеливался ходить по льду, рисковал не только провалиться, но и привлечь к себе беды и несчастья. Нельзя было полоскать вещи в реке и заниматься стиркой вообще, чтобы не злить водяных духов.
- Не стоит 22 ноября отправляться в дальние путешествия и затевать новые проекты. Считалось, что путь будет полон препятствий и проблем.
- Запрещалось кормить бездомных животных, так как верили, это вытягивает из дома достаток и деньги.
Приметы
- Иней на деревьях с утра — жди скорых сильных морозов.
- Низко плывущие тучи и пасмурная погода — к затяжной оттепели и ненастью.
- Ветер сильный и порывистый — сулил снежную и метельную зиму.
- Если в этот день лёд на реке грудами ложится, то следующий год будет хлебородным.
- Солнечное утро и ясный день — предвещают морозную, но ясную зиму.