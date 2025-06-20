«Женская дружба»: Беременная Регина Тодоренко разрыдалась в свой день рождения

20 июня 2025, 00:10

Беременная Тодоренко разрыдалась в день рождения из-за душевного сюрприза подруг

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Беременная Регина Тодоренко недавно отпраздновала день рождения. Телеведущая разрыдалась от трогательного сюрприза, который устроили подруги на ее 35-летие. В личном блоге звезда рассказала подробности события, в очередной раз выразив любовь к дорогим ей людям.





Бывшая ведущая тревел-шоу «Орла и решки», ожидающая третьего ребенка, отметила день рождения 14 июня. Утром ей доставили букет ромашек с запиской, указывающей встретиться через час на мосту с утками. Прибыв туда в нежном молочном платье, Регина не сдержала слез, увидев подруг в одинаковых платьях в горошек, устроивших представление с моряками-музыкантами.



Они организовали квест с забавными фото именинницы, а затем собрались на веранде, где Регина задула свечи на ягодном торте.



Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)



«Мне устроили невероятный день рождения: живой оркестр, танцы, квест, лимузин (они еще существуют), букеты, свечи, слёзы и объятия. А главное — глаза. Эти родные, искренние, тёплые глаза. Я видела глаза женщин, с которыми мы растём, с которыми мы прорастаем в душах друг друга», — эмоционально поделилась Регина.

Регина Тодоренко с подругами (Фото: Instagram* @reginatodorenko)



«Я в очередной раз поняла, что счастье в людях, рядом с которыми ты можешь не казаться, а быть. Я так люблю вас, девочки. Спасибо, что вы у меня есть», — обратилась к своим подругам звезда, благодаря их за возможность испытать «настоящую женскую дружбу».

«Я уже ходила с животом, а они не видели», — признавалась Тодоренко, пораженно отмечая, что мальчишки не придавали ее животу большого значения.