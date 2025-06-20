«Утомили этим вопросом»: Никас Сафронов прояснил ситуацию с «любовницей», которую приобнял на ПМЭФ

Никас Сафронов категорически отверг слухи о посещении ПМЭФ с «любовницей»
Никас Сафронов (Фото: Instagram* @safronov_nikas)

Никас Сафронов решительно опроверг слухи о романе с таинственной блондинкой, замеченной с ним на Питерском экономическом форуме. Знаменитый художник назвал женщину просто поклонницей своего творчества. О том, что романов на стороне и неверности в отношении супруги у Сафронова нет, передает Общественная Служба Новостей (ОСН).



Ранее на международном мероприятии в Санкт-Петербурге, собравшем политическую и культурную элиту, Никас Сафронов привлек внимание, когда очевидцы сняли его обнимающим незнакомку в желтом платье. Видео, распространившееся в сети, породило домыслы: одни решили, что это фанатка, другие заподозрили у народного художника России новую пассию.

ОСН выяснила детали и сообщила, что Сафронов категорически отверг романтические слухи.

«Меня утомили этим вопросом. Это не любовница и не новая невеста. Это просто поклонница моего творчества, которая подошла ко мне, чтобы пообщаться. Никаких романов на стороне у меня нет и быть не может», — отметил художник в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Сафронов подчеркнул, что полностью счастлив в семейной жизни и не ищет приключений на стороне.

ПМЭФ проводится в Санкт-Петербурге ежегодно. В этом году мероприятие проходит с 18 по 21 июня. Главной темой форума стали общие ценности как основа роста в многополярном мире.

В мае «Радио 1» передавало, что Никас Сафронов стал участником шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1». После выступления на сцене он ответил на несколько вопросов журналистов и вспомнил ужасающую историю.

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Мария Моисеева

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