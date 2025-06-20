«Утомили этим вопросом»: Никас Сафронов прояснил ситуацию с «любовницей», которую приобнял на ПМЭФ

20 июня 2025, 02:36

Никас Сафронов категорически отверг слухи о посещении ПМЭФ с «любовницей»

Никас Сафронов (Фото: Instagram* @safronov_nikas)

Никас Сафронов решительно опроверг слухи о романе с таинственной блондинкой, замеченной с ним на Питерском экономическом форуме. Знаменитый художник назвал женщину просто поклонницей своего творчества. О том, что романов на стороне и неверности в отношении супруги у Сафронова нет, передает Общественная Служба Новостей (ОСН).





Ранее на международном мероприятии в Санкт-Петербурге, собравшем политическую и культурную элиту, Никас Сафронов привлек внимание, когда очевидцы сняли его обнимающим незнакомку в желтом платье. Видео, распространившееся в сети, породило домыслы: одни решили, что это фанатка, другие заподозрили у народного художника России новую пассию.



ОСН выяснила детали и сообщила, что Сафронов категорически отверг романтические слухи.





«Меня утомили этим вопросом. Это не любовница и не новая невеста. Это просто поклонница моего творчества, которая подошла ко мне, чтобы пообщаться. Никаких романов на стороне у меня нет и быть не может», — отметил художник в разговоре с Общественной Службой Новостей.