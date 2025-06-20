Алаудинов встретился со священником, которого назвал «дебилом в рясе»

20 июня 2025, 01:59

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов встретился с отцом Гавриилом и еще раз извинился

Апти Алаудинов и отец Гавриил (Фото: кадр видео Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов встретился с бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, схиигуменом Гавриилом (Виноградовым) после публичного конфликта. Он также принес личные извинения. Ранее Алаудинов был недоволен высказываниями священника о мусульманах. Видео встречи Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.





Изначально конфликт возник из-за слов отца Гавриила об исламе, которые Алаудинов счел оскорбительными. В ответ он прозвал священнослужителя «дебилом в рясе». Вскоре оба мужчины осознали бессмысленность конфронтации и решили пойти «на мировую».



Встреча для примирения состоялась в храме поселка Ракитное Белгородской области.



Апти Алаудинов и отец Гавриил (Фото: кадр видео Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Схиигумен Гавриил заявил, что причиной скандала стал фрагмент его проповеди, вырванный из контекста и поданный так, будто он выступает против ислама. Он выразил убеждение, что инцидент спровоцирован теми, кто хотел поссорить православных и традиционных мусульман.





«Те люди, которые хотели поссорить православных и традиционных мусульман, они сделали все для того, чтобы в тылу нашей Родины создать хаос, неразбериху и может быть даже кровопролитие», — объяснил отец Гавриил.