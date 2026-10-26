В МВД предупредили россиян о схеме обмана с якобы возвратом денег за заказ
Мошенники начали использовать новую схему с якобы ошибкой оплаты заказа, чтобы похищать у людей средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
Согласно схеме аферистов, сначала жертве звонит незнакомец и представляется сотрудником службы доставки. Он сообщает, что при оплате заказа «произошла ошибка», и предлагает оформить возврат. Для этого мошенник просит собеседника назвать данные банковской карты или код из СМС. Как только человек передаёт эти сведения, он теряет деньги.
Ранее в октябре зафиксировали несколько случаев нападения в московском метро. Неизвестные использовали шприцы и быстро делали своим жертвам подозрительные уколы. Криминалист Михаил Игнатов рассказал, как действовать при подобном инциденте в общественном транспорте. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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