В МВД перечислили, что не стоит хранить в смартфоне
Сканы документов, пароли от аккаунтов, данные банковских карт и интимные фотографии не рекомендуется хранить в памяти мобильного телефона. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ведомстве советуют не сохранять в смартфонах фотографии и сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и водительского удостоверения. Эти сведения могут попасть к злоумышленникам и использоваться для взлома аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также для создания поддельных профилей. Для хранения документов правоохранители рекомендуют выбирать защищенные облачные сервисы с двухфакторной аутентификацией.
Отдельное внимание в МВД обратили на интимные фотографии. Их утечка может привести к шантажу и вымогательству. Такие файлы рекомендуют удалять с телефона либо хранить в защищенных папках с паролем.
Кроме того, правоохранители не советуют отправлять пароли от социальных сетей, электронной почты и банковских приложений самому себе в мессенджерах или сохранять их в заметках и браузере. В случае кражи или взлома устройства это может позволить преступникам получить доступ к личным аккаунтам и важным сервисам. Для хранения учетных данных лучше использовать специальные менеджеры паролей или записывать их офлайн.
В МВД также предупредили об опасности хранения номеров банковских карт, PIN-кодов и адресов в личных и рабочих переписках. Подобные сведения могут стать одной из первых целей злоумышленников, поэтому их рекомендуется удалять из истории сообщений.
Риск представляют и уведомления от банков о поступлениях, переводах и остатках на счетах. Такая информация позволяет мошенникам составить представление о доходах и финансовых привычках человека. В связи с этим в ведомстве советуют регулярно очищать историю банковских сообщений.
Помимо прочего, правоохранители рекомендуют удалять ненужные контакты, сохранять важные номера в защищенных резервных копиях и не указывать личные сведения в примечаниях к контактам. Эти меры помогут снизить риск использования персональных данных для фишинга и социальной инженерии в случае потери телефона или получения к нему несанкционированного доступа.
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