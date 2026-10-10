В МВД перечислили, что не стоит хранить в смартфоне

10 октября 2026, 22:07

МВД: в смартфоне нельзя хранить пароли, документы и номера карт

Фото: istockphoto/Pinkypills

Сканы документов, пароли от аккаунтов, данные банковских карт и интимные фотографии не рекомендуется хранить в памяти мобильного телефона. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.