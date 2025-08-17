В МВД назвали последствия взлома аккаунта в социальных сетях
Взлом профиля в социальной сети предоставляет злоумышленникам широкий набор возможностей для преступной деятельности, последствия которых развиваются очень быстро, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
По данным ведомства, при компрометации аккаунта злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным — номерам телефонов, адресам электронной почты, датам рождения, сведениям о родственниках и местах работы. Эти данные используются для фишинга, подбора паролей и социальных манипуляций, что представляет угрозу не только для самого владельца, но и для его окружения.
Взломщики могут публиковать провокационные или оскорбительные материалы от имени жертвы, наносить ущерб её репутации, удалять важную информацию или полностью блокировать аккаунт, чем вызывают конфликты и моральный вред. Финансовые преступления — ещё один риск: от рассылки сообщений с просьбами о переводе средств под предлогом срочной помощи до поддельных уведомлений от банков и фишинговых ссылок для кражи банковских реквизитов.
Скомпрометированные страницы часто используются для рассылки спама или распространения вредоносного ПО — вирусов и шпионских программ, замаскированных под безобидные ссылки и вложения. Это ставит под угрозу безопасность друзей и подписчиков и дополнительно вредит репутации владельца.
Также распространён шантаж: злоумышленники ищут в переписках и архивах компрометирующие материалы (личные фото, сообщения) и требуют выкуп, угрожая их обнародовать; при отсутствии настоящих материалов они могут создавать фальшивки с помощью современных технологий.
Особенно опасен «эффект домино»: доступ к соцсети даёт возможность сбросить пароли к связанным сервисам — почте, банковским приложениям, облачным хранилищам, — что может привести к полной потере контроля над цифровыми активами и краже финансовых и персональных данных.
В тяжёлых случаях взломанные аккаунты применяются для совершения уголовных преступлений — распространения экстремистских материалов, вербовки в запрещённые организации, организации мошеннических схем (финансовых пирамид, фейковых магазинов). МВД подчёркивает, что такие инциденты представляют растущую угрозу и требуют повышенной бдительности пользователей.
