В МВД назвали последствия взлома аккаунта в социальных сетях

17 августа 2025, 17:20

МВД: взлом профиля в соцсети является постоянно нарастающей проблемой

Фото: istockphoto/welcomia

Взлом профиля в социальной сети предоставляет злоумышленникам широкий набор возможностей для преступной деятельности, последствия которых развиваются очень быстро, предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.