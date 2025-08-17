Аферисты выманивают ИНН и коды SMS под предлогом блокировки номеров
Мошенники массово звонят россиянам, представляясь сотрудниками сотовых операторов и требуя персональные данные под угрозой блокировки серых номеров, предупредили в МВД.
Как выяснили РИА Новости, аферисты, представляясь работниками кол-центров МТС, Билайна или Tele2, заявляют о внесении номера жертвы в реестр серых сим-карт с угрозой блокировки. Для восстановления они требуют назвать ФИО, ИНН, паспортные данные, а затем — передать код из SMS, что позволяет получить доступ к банковским приложениям и Госуслугам.
В МВД подчеркивают: легальные операторы никогда не запрашивают коды из SMS или полные персональные данные по телефону.
Уведомления о входе на «Госуслуги» или в банк-клиент, присланные якобы от имени госорганов, — всегда работа мошенников, — отмечают в ведомстве. Ранее полиция фиксировала случаи рассылки поддельных скриншотов банковских приложений для выманивания денег.
Читайте также: