Курянка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей
Мошенники выманили у жительницы Курска код из СМС и похитили у неё крупную сумму, сообщили в пресс-службе полиции Курской области.
По данным полиции, всё началось с сообщения в мессенджере о якобы доставленной посылке и просьбы назвать код из пришедшего СМС. Женщина, не ожидавшая никаких сообщений, продиктовала код незнакомцу. После этого ей стали звонить люди, выдававшие себя за сотрудников государственных органов. Один из собеседников, называвший себя сотрудником Роскомнадзора, убедил потерпевшую, что предыдущий разговор велся с мошенниками, и подтолкнул её к дальнейшим действиям.
Под воздействием обмана курянка установила на смартфон приложение, пришла к банкомату и перечислила почти 300 тысяч рублей на указанные реквизиты, затем — ещё 150 тысяч. Только после очередного требования крупной суммы женщина обратилась в полицию.
В Курской области призывают не передавать посторонним личные данные и коды из СМС, перепроверять поступающую информацию и не совершать финансовых операций по указанию незнакомцев.
Читайте также: