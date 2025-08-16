Курянка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

16 августа 2025, 22:21

Аферисты обманули курянку и выманили у нее код из смс

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники выманили у жительницы Курска код из СМС и похитили у неё крупную сумму, сообщили в пресс-службе полиции Курской области.