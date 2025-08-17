Пенсионерка продала четыре квартиры в Москве по указке мошенников
В Москве 78-летняя пенсионерка за полгода продала четыре квартиры на сумму свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации правоохранительных органов, злоумышленники использовали классическую схему: звонили пожилой женщине, представляясь участковыми полиции, и предупреждали о якобы грядущих мошеннических действиях, после чего предлагали «помочь» в поимке преступников.
Вначале пенсионерка передала мошенникам 1,1 миллиона рублей. Однако аферисты убедили её, что для успеха операции необходимо продать оставшуюся недвижимость – четыре квартиры, которые достались ей в наследство от мужа.
Потеряв все квартиры на общую сумму более 50 миллионов рублей, женщина заподозрила обман лишь тогда, когда аферисты попытались завладеть её загородным домом в Подмосковье.
По факту мошенничества проводится проверка, дело находится под контролем прокуратуры Северо-Восточного административного округа Москвы.
