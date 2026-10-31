В МВД назвали признаки фальшивого интернет-магазина
О том, что интернет-магазин может быть мошенническим, свидетельствуют заниженные цены, отсутствие информации о продавце и контактов, а также невозможность оформить доставку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
В таких магазинах стоимость товаров часто значительно ниже, а клиентов заманивают акциями, ограниченным количеством товаров и другими подобными обещаниями.
Аферисты, как правило, не добавляют на сайт возможность курьерской доставки и самовывоза: вместо этого они требуют внести предоплату за услуги транспортной компании и присылают поддельные квитанции. Кроме того, на таких ресурсах может не быть контактных данных и информации о продавце — вместо них покупателю предлагают заполнить форму обратной связи.
В ведомстве порекомендовали искать на онлайн-площадках подтверждение того, что сайт является официальным, читать отзывы реальных потребителей об этом магазине и использовать безопасные способы оплаты.
Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», маскируясь под сотрудников Социального фонда.
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