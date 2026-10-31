В МВД назвали признаки фальшивого интернет-магазина

31 октября 2026, 08:10

МВД: отсутствие сведений о продавце указывает на фальшивый интернет-магазин

Фото: iStock/mesh cube

О том, что интернет-магазин может быть мошенническим, свидетельствуют заниженные цены, отсутствие информации о продавце и контактов, а также невозможность оформить доставку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.