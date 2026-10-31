Онищенко назвал влияющие на продолжительность жизни болезни
Сердечно‑сосудистые болезни сильнее всего сокращают продолжительность жизни человека. Информацию РИА Новости предоставил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
На втором месте по этому параметру расположены онкологические болезни, а на третьем — эндокринные. По словам эксперта, именно в этих категориях фиксируется наиболее высокая смертность, а сами заболевания существенно уменьшают срок жизни людей.
Онищенко также отметил, что развитию таких патологий нередко способствуют перенесённые респираторные инфекции — в том числе грипп, COVID‑19 и другие подобные заболевания. Их можно считать своего рода «фундаментом» для формирования серьёзных хронических проблем со здоровьем.
В завершение академик подчеркнул важность личной ответственности человека за своё здоровье. Он указал, что вклад системы здравоохранения в продолжительность жизни составляет лишь около 20%, тогда как остальные 80% зависят от образа жизни субъекта, уровня физической активности, качества питания, своевременной вакцинации и других индивидуальных факторов.
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