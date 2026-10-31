Онищенко назвал влияющие на продолжительность жизни болезни

31 октября 2026, 02:49

Академик Онищенко: болезни сердца и онкология сокращают продолжительность жизни

Фото: iStock/Chalermphol Liawsutee

Сердечно‑сосудистые болезни сильнее всего сокращают продолжительность жизни человека. Информацию РИА Новости предоставил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.